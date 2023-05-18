Kamer Pul Evi’nin hikâyesi: Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya

1942’de Beyoğlu’nda kurulan ve kurulduğu günden bu yana koleksiyonerlerin buluşma noktası olan Kamer Pul Evi’nin 80 yıllık tarihini anlatan “Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya” Aras Yayıncılık tarafından yayımlandı. Kitabın yayımlanması vesilesiyle Kamer Pul Evi ve PTT işbirliğiyle bir de sergi gerçekleşecek.

“Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya”, 1942’de kurulan ve Yüksekkaldırım’da pul meraklıları için bir merkez haline gelen Kamer Pul Evi’nin ve onu var eden Arıkan ailesinin hikâyesini anlatıyor.

İki kuşak Arıkanlar, baba Kamer ve oğul Arman’ın büyük bir tutkuyla ayakta tuttuğu bu kurumun yolculuğu kültür tarihimize özgün bir katkı sunuyor.

Kamer Pul Evi’nin 80. yılına adanan bu çalışma, Türkiye pulculuğunda yer edinmiş diğer önemli koleksiyonerlerin ve pul tüccarlarının yaşamöyküleriyle bir filateli tarihi işlevini de üstleniyor. Kitapta fotoğraf, pul, ilk gün zarfı gibi pek çok görsel materyale de yer verilmiş.

Sevengül Sönmez’in Arman Arıkan’la yaptığı uzun söyleşilerin, literatür taramalarının ve uzun süreli araştırmaların sonucunda kaleme aldığı “Pulun Kanadında”, ayrıca “On The Wings Of Stamps – Out Of İstanbul &Into The World” adıyla İngilizce olarak da yayımlandı.

Kitabın yayımlanması vesilesiyle Kamer Pul Evi ve PTT işbirliğiyle bir de sergi gerçekleşecek. 24-31 Mayıs tarihlerinde gezilebilecek sergide Kamer Pul Evi’nin sahibi Arman Arıkan’ın dünyaca ünlü yarışmalarda sayısız ödüllere değer görülen koleksiyonundan pullar sergilenecek.

Agos