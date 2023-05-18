Dünyanın bilinen en eski Tevrat’ı ‘Codex Sassoon’ açık artırmada rekor fiyata satıldı

euronews

El yazması, dünyanın en önemli özel antik Yahudi metinleri koleksiyonunu bir araya getiren David Solomon Sassoon’un (1880-1942) adını taşıyor.

Dünyada İbranice dilde el yazması ile yazılan Codex Sassoon adlı en eski Tevrat, New York’ta düzenlenen açık artırmada 38,1 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı.

Böylece bugüne kadar düzenlenen açık artırmalarda satılan en değerli el yazması olan Tevrat, müzayede evi Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada yeni sahibini buldu.

Sotheby’s, Tevrat’ın, İsrail’in Tel Aviv kentindeki ANU Yahudi Halkı Müzesi’ne hediye edecek olan Amerikalı kar amacı gütmeyen bir kuruluş adına satın alındığını söyledi.

Bu açık artırmadan önce en yüksek ücrete satın alınan el yazması Leonardo da Vinci’ye ait Codex Leicester adlı eserdi. Microsoft’un kurucusu Bill Gates 1994’te esere 30.8 milyon dolar ödemişti.

MÖ üçüncü yüzyıla kadar uzanan Ölü Deniz Parşömenleri ile Yunan çevirmenlerin ya da erken ortaçağ Yahudi katiplerin çalışmalarına dayanan Tevrat, (toplam 24 kitabı içeren metin), günümüz standart metinleri arasında bir köprü oluşturan iki el yazmasından biri.

El yazması, dünyanın en önemli özel antik Yahudi metinleri koleksiyonunu bir araya getiren David Solomon Sassoon’un (1880-1942) adını taşıyor.

El yazması 30 yılı aşkın bir süredir ilk kez açık artırmaya çıkarıldı ve satış öncesi 30 ila 50 milyon dolar fiyat biçilmişti.

Karbon-14 tarihlendirmesine göre Codex Sassoon, 10. yüzyılda Celile’de yazılan ve 1950’lerde Suriye’nin bu kentinde bulunduktan sonra İsrail’e getirilen Halepçe’den daha eski ve daha eksiksiz.

Bu el yazmasının aynı zamanda İbranice Kutsal Kitap metninin günümüze ulaşan en eski kopyası olan ve on birinci yüzyılın başlarına tarihlenen Leningrad Kodeksi’nden de daha eski olduğu düşünülüyor.

Tel Aviv’de geçen martta basına tanıtılan kutsal kitap, bir hafta boyunca ANU Yahudi Halk Müzesi’nde sergilenmişti.

Euronews