Depremden etkilenen Hatay’ın tarihi eserleri gönüllü kadınların yardımıyla korumaya alınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’daki tescilli kültür varlıklarının enkazında yürütülen kurtarma çalışmalarında görevli kadınlar, zorlu ortamlarda bilimsel çalışmalara imza atıyor.
Farklı üniversitelerin sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 15 kadın, 6 Şubat’taki depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan 37 kişilik Afet Bölgesi Kazı Başkanlığına gönüllü katıldı.
Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kentte, depremlerde yıkılan cami, kilise, çeşme ve hamam gibi tarihi yapılarda ellerine kimi zaman kazma kürek kimi zaman da fırça alan kadınlar, enkaz alanlarında çalışma yapıyor.
Kadınlar, enkazdan çıkardıkları tarihi eserleri belgeliyor, tasnifledikten sonra envanterini çıkarıyor.
Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, tarihi yapılardaki çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.
https://www.gzt.com/video/jurnalist/depremden-etkilenen-hatayin-tarihi-eserleri-gonullu-kadinlarin-yardimiyla-korumaya-aliniyor-2220179
İlk yorum yapan siz olun