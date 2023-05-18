Azerbaycan konsolosluğunun bulunduğu Los Angeles kavşağına “Artsakh Cumhuriyet Meydanı” adı verildi

Amerikan LAist dergisinin aktardığı bilgilere göre ABD Los Angeles Kent Konseyi, Los Angeles’ın batısındaki Wilshire Bulvarı ile Grenville Bulvarı’nın kesiştiği yere “Artsakh Cumhuriyet Meydanı” olarak adlandırmaya karar verdi.

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehri Belediye Meclisi Başkanı Paul Krekorian’ın ofisine göre kavşak, Los Angeles’taki Azerbaycan konsolosluğunun burada olması nedeniyle seçildi. Gazete, Aralık ayından bu yana Azerbaycan’ın Artsakh’ı ablukaya aldığını ve bunun sonucunda orada yaşayan insanların yiyecek kıtlığı ve başka sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Krekoryan’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan diktatörü açıkça soykırım tehdidinde bulundu ve iddia ettiği topraklardan tüm Ermenilerin sürülmesi çağrısında bulundu ve bir kez daha Ermeni halkını kadim anavatanlarında yok etmekle tehdit etti. Los Angeles halkının Artsakh halkıyla dayanışmasını teyit etmek için bu adımı attık.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/18/Azerbaycan-konsolosluğu-Los-Angeles-Artsakh/248662