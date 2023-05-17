İsrail, Eurovision´u kazanamadı ama ´dünyanın geri kalanını´ kazandı

İsrail adına Eurovision´da yarışan Noa Kirel´in ´Unicorn´ adlı şarkısı, ilk kez oy kullanabilen ancak yarışmaya katılmayan ülkelerin izleyicilerinden ve ayrıca Ermenistan, Azerbaycan ve Kıbrıs´tan ´douze points´ yani maksimum olan 12 puanı aldı.

Selin KANDİYOTİ

İsrail, cumartesi gecesi Liverpool’da gerçekleştirilen 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda üçüncü olurken, Avrupa dışındaki hayranların açık desteğini aldı. Bu yıl ilk kez, yarışmaya katılmayan ülkelerdeki hayranlar oy kullanabildiler. İsrail, oyların bir ülkenin ağırlığıyla hesaplandığı ‘dünyanın geri kalanı’ oylamasında en fazla desteği alan ülke oldu. İsrail, yarı final ve büyük final turunda da ‘dünyanın geri kalanı’ oylamasında birinci sırada yer aldı ve her seferinde 12 maksimum puanı aldı. Bu kategorideki diğer oylar, Finlandiya (10), ardından Ermenistan (8) ve İsveç’e (7) gitti.

Kirel, pazar günü İsrail basınına verdiği demeçte ‘dünyanın geri kalanı’ oylamasındaki başarısı hakkında “İnanılmaz bir sonuç” dedi. Eurovision organizatörleri, söz konusu kesimde oy kullanan kişi sayısını veya hangi ülkelerin daha çok temsil edildiği hakkında herhangi bir veri açıklamadı. Cumartesi günkü büyük finaldin kazananı İsveç bunu jüri oyları sayesinde başardı. Türkiye’nin son kez katıldığı 2012 yılında ‘Euphoria’ ile şampiyon olan İsveç’i temsil eden Loreen, Eurovision tarihinde ikinci kez birinci olan ilk kadın ve aynı zamanda İrlandalı Johnny Logan’dan sonra ikinci yarışmacı oldu.

Seyircilerin ise genel olarak en çok oy verdiği Finlandiya’ydı ve 376 ‘televote’ puanı aldı, İsveç ise 243 puan aldı. İsrail ‘televote’ oylamasında beşinci sırada yer aldı ve toplamda 185 puan aldı. Oldukça gergin olan ilişkileriyle bilinen iki ülke Ermenistan ve Azerbaycan, -hem jüriler hem de seyirci oyları- İsrail’e maksimum puanlarını verdi. Güney Kıbrıs’taki seyirci oyları da İsrail’e 12 puan verdi.

37 ülkenin yer aldığı 2023 yarışmasında İsrail’in üçüncülük derecesi kayda değer bir sonuç olarak değerlendirildi. Bu, Netta Barzilai’nin ‘Toy’ ile kazandığı 2018 galibiyetinden bu yana İsrail için en yüksek sonuç oldu. Toy hariç, İsrail Dana International’ın 1998 zaferinden beri bu şekilde bir başarıyı elde edememişti.

Noa Kirel, 22 yaşında oldukça yetenekli bir şarkıcı, oyuncu, dansçı ve TV sunucusu. MTV’nin En İyi İsrailli Sanatçısı Ödülünü beş kez art arda kazanan Kirel, en son 2022’de Duesseldorf’taki ödül gecesine antisemit Kanye West’i protesto etmek amacıyla West’in fotoğraflarıyla bezeli bir pantolon giymişti. Kirel, müzik kariyerindeki büyük çıkışını 2020 yılında, dünya çapında ünlü Amerikan plak şirketi Atlantic Records ile anlaşma imzalamasıyla yapmıştı. Bu yılki Eurovision performansı için Kirel, ülkenin ulusal seçim yarışması ve halk oylaması olmaksızın seçilmişti.

https://www.salom.com.tr/haber/127460/israil-eurovisionu-kazanamadi-ama-dunyanin-geri-kalanini-kazandi