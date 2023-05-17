İHD Diyarbakır: Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun

İHD Diyarbakır Şubesi, ’17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’na ilişkin açıklamasında, Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

DİYARBAKIR – İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin ’17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’ dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Hakikat, yüzleşme ve adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz” denildi.

‘HAKİKAT İLE YÜZLEŞİLMEMİŞTİR’

“24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni Soykırımı ile başlayan zorla kaybetme uygulamaları, Türkiye’nin ivedilikle yüzleşmesi gereken bir gerçekliktir” denilen açıklamada, “Türkiye’de zorla kaybettirilen ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yurttaşların akıbetinin ortaya çıkarılması ve faillerin cezalandırılması için verilen mücadele, geçmişten bu yana görmezden gelinmiş ve bu hakikat ile yüzleşilmemiştir. Yıllardır yas tutan kayıp yakınları ile Cumartesi Anneleri’nin yaşadıkları acı; devletin üzerine düşen sorumluluğun gereği olarak karanlıkta bırakılan tüm bu olayları aydınlatması, kayıpların akıbetlerinin ortaya çıkarılması ve faillerin bulunup cezalandırılması ile bir nebze olsun dinebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

‘MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Kayıpların bulunması ve faillerin yargılanması talebiyle başlayan mücadelenin üzerinden 28 yıl geçtiğine vurgu yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, ülkeyi yöneten siyasi iktidarların insanlığa karşı suç olarak kabul edilen ‘gözaltında zorla kaybetme’ olaylarının aydınlatılmasına dönük olumlu bir adım atmadıklarına, kayıp yakınları ile Cumartesi İnsanları’nın bu zorlu ve uzun soluklu mücadelelerine kulaklarını tıkadıklarına tanıklık ettik. Diyarbakır’da 31 Ocak 2009 tarihinden bu yana tüm baskı ve engellemelere karşı adalet arayışından bir adım dahi geri atmayan kayıp yakınları ve biz hak savunucuları hiç şüphesiz ki mücadelemizi her koşulda sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

‘GEÇMİŞLE YÜZLEŞME KOMİSYONU KURULSUN’

Faili meçhul cinayetler sonucu katledilenlerin faillerinin tespiti için devletin ilgili tüm arşivleri açması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle devam edildi: “Bu topraklarda benzeri acıların bir daha yaşanmaması, hakikatlerin ortaya çıkarılması ve toplumsal barışın tesisi için ‘Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun kurulmasını talep ediyoruz. Bu topraklarda yaşanan gözaltında kaybettirmeler için devleti, uluslararası taahhütlerine uyarak hesap verme sorumluluğunu yerine getirmeye, hükümeti derhal BM Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi imzalamaya çağırıyoruz. Gözaltında kaybetmeyi muhaliflere karşı bir yok etme yöntemi olarak kullanan devletleri, bu suçu işlemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.” (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/ihd-diyarbakir-yuzlesme-ve-hakikatleri-arastirma-komisyonu-kurulsun-haber-1618942