Ermeni futbol yıldızı Şampiyonlar Ligi’nin en iyi orta saha oyuncularının ilk 5’inde

Fedex Performance Zone reytingine göre Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı ve şimdi “Milan Inter” orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan 297 puanla Şampiyonlar Ligi’nin en iyi beş orta saha oyuncusu arasında yer alıyor.

İlk sırasında 339 puanla “Manchester City’nin” orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez (Rodri) bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere, Henrikh Mkhitaryan “Milan-İnter” maçından sonra UEFA tarafından en iyi futbolcu olarak seçildi.Mkhitaryan, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan tarihin 7. en yaşlı futbolcu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/17/Spor-Fotbol/248556