Ekvador’dan gelen 1 ton kokain yakalandı: Değeri 250 milyon euro

Ermenistan’da meyve ithalatıyla uğraşan bir firmanın ithal ettiği ürünlerin arasında 250 milyon euro değerinde 1 tona yakın kokain ele geçirildi.

DUVAR – Ermenistan’da Güney Amerika ülkesi Ekvador’dan geldiği tespit edilen yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi.

AA’nın Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’ten aktardığına göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı yetkilileri, Ermenistan’da meyve ithalatıyla uğraşan bir firmanın Ekvador’dan ithal ettiği ürünlerde arama yaptı. Piyasa değerinin 250 milyon euro olduğu tahmin edilen söz konusu narkotik madde bu aramalar sırasında bulundu.

EKVADOR-PANAMA-İTALYA-GÜRCİSTAN HATTI

Açıklamaya göre, yapılan soruşturma neticesinde, kokainin Ermenistan’a Ekvador-Panama-İtalya-Gürcistan hattı üzerinden getirildiği tespit edildi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, 13 Mayıs’ta başlatılan cezai tatbikat kapsamında, şüphelilerin sorgulandığı, ilgili kurumlarla yazışmaların yapıldığı ve ele geçirilen maddenin tespiti için çalışma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/ekvadordan-gelen-1-ton-kokain-yakalandi-degeri-250-milyon-euro-haber-1618979