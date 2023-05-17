Bar-İlan Üniversitesi´nden Ladino dilinin korunması 20. yıl etkinliği

Bar-İlan Üniversitesi´nde Ladino dilinin korunması ve öğretilmesinde 20. yıl etkinlikleri düzenlendi.

Elda SASUN

Bar İlan Üniversitesi’nde önemli ve duygusal bir gün yaşandı. Salti Enstitüsü’nde gerçekleşen törende, katkılarından dolayı Naime Salti’ye Rektörlük Özel Ödülü verildi. Selim Salti üniversitedeki 20. senesini kutladı.

Etkinlikte, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Kültür ve Tanıtma Danışmanı Selim Öztürk, İspanya Büyükelçiliği Danışmanı Antonio Millan, Portekiz Elçiliği Kültür Danışmanı Laura Cristina Oliva Alon, İsrail’de Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen ve Türkiye’den gelen misafirler bulundu.

https://www.salom.com.tr/haber/127436/bar-ilan-universitesinden-ladino-dilinin-korunmasi-20-yil-etkinligi