UEFA’dan Ermenistan’a Türkiye maçı cezası

EURO 2024 elemelerinde Erivan’da oynanan Türkiye maçındaki olaylar nedeniyle UEFA, ev sahibi Ermenistan’a altı farklı başlıkta cezalar kesti.

Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan Ermenistan–Türkiyekarşılaşması nedeniyle ev sahibi ekibe UEFA tarafından çeşitli cezalar verildi. Erivan’da 25 Mart’ta gerçekleşen mücadeleyi Türkiye, Orkun ve Kerem’in golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesi seremonide Türk Milli Marşı okunduğu sırada gerçekleşen ıslıklamalar televizyon yayınına da yansımıştı. UEFA, ‘Milli marşlar okunduğu esnadaki sıkıntı’ başlığında Ermenistan’a 10 bin Euro para cezasını uygun gördü.

UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı karar uyarınca Ermenistan’a verilen diğer para cezaları ve bu cezalara yol açan olaylar şu şekilde sıralandı:

Saldırgan içerikli provokatif mesaj: 15 bin Euro.

Meşale yakılması: 11 bin 500 Euro

Sahaya madde atılması: 11 bin 500 Euro.

Merdiven boşluklarının bloke edilmesi: 8 bin Euro.

Takımın uygunsuz davranışı: 6 bin Euro.

https://www.fanatik.com.tr/turkiye/uefadan-ermenistana-turkiye-maci-cezasi-2512075