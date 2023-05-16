Öğrenciler, sözde Ermeni soykırımı yalanını belgelerle anlattı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde öğrenciler, sözde Ermeni soykırımı yalanını belgelerle anlattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programları çerçevesinde Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Muhsin Akça ve Murat Turan önderliğinde Daday Atatürk Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen “Avrupa’nın Kuklaları Ermeniler” adlı konferans büyük beğeni topladı. Protokol üyelerinin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, sözde Ermeni soykırımı yalanları belgelerle davetlilere anlatıldı. Konferans salonunda programı düzenleyen Daday Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Muhsin Akça ve Murat Turan ile öğrencileri tebrik eden protokol üyeleri, tüm katılımcılara teşekkür etti.

https://www.pusulagazetesi.com.tr/ogrenciler-sozde-ermeni-soykirimi-yalanini-belgelerle-anlatti