Yerevan ve Bakü birbirinin toprak bütünlüğünü tanıdı

Brüksel’de 14 Mayıs’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev AB Konseyin Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde bulundu.

Charles Michel’in arabuluculuğuyla yer alan Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerinden sonra iki ülke de birbirinin toprak bütünlüğünün tanıdılar.

Charles Michel’e göre iki ülkenin liderleri, 1991 tarihinde “Alma-Ata” deklarasyonuna sadık olmalarınıteyit ettiler. Ermenistan’ın 29.800 kilometre kare ve Azerbaycanın 86.600 kilometre kare toprak bütünlüğününü koşulsuz bir şekilde taahhüdü yeniden onaylandı ve sınırların nihai olarak sınır belirleme müzakereler yoluyla anlaşmaya varılacak.

Taraflar arasında gelecek görüşmesi Brükselde Temmuzda düzenlenecek.

Hatırlanacağı üzere 19 Mayıs’ta Moskova’da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanların görüşmesi bekleniyor.

1 Haziran’da Moldovada Avrupa Siyasi Topluluğu Zirve kapsamında Charles Michel, Ararat Mirzoyan, Ceyhun Bayramov, Almanya Şansöylesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında beşli görüşme yer alanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/15/Ermenistan-Azerbaycan/248390