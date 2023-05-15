TBMM’de çoğunluk Cumhur İttifakı’nda

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı ancak TBMM seçimleri büyük oranda netleşti. TBMM’de çoğunluk Cumhur İttifakı’nda.

AA verilerine göre TBMM seçiminde oyların yüzde 99’unun sayıldığı tabloda



Cumhur İttifakı % 49,32



Millet ittifakı %35,17



Emek ve Özgürlük İttifakı % 10,52 oy almış durumda



Kesinleşmemiş verilere göre AKP 266, CHP 169, Yeşil Sol Parti 62, MHP 50, İYİ Parti 44, Yeniden Refah Partisi 5, TİP 4 vekil çıkarmış görünüyor.



Cumhur İttifakı 321, Millet İttifakı 213, Emek ve Özgürlük İttifakı 66 vekil toplamış görünüyor.



Sandıkların tamamının açılmadığı tabloya göre AKP % 35,44; CHP % 25,39; MHP % 10,05, İYİ Parti % 9,78; Yeşil Sol Parti % 8,79; Yeniden Refah Partisi % 2,84; Zafer Partisi % 2,25; TİP % 1,73 oy almış görünüyor.

Notlar

İYİ Parti’den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan seçilemedi.

AKP listelerinden seçime giren HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

CHP listelerinden seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan milletvekili oldu.

Necmettin Erbakan’ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ise İstanbul milletvekili olarak Meclis’te görev yapacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise milletvekili seçilemedi.

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan seçilemedi.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) üç milletvekili, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi.



Antalya’da aday olan Barış Atay yeniden milletvekili seçilemezken, Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay’ın Hatay’dan seçilmesiyle, TİP Meclis’teki koltuk sayısını korudu. TİP’in Muğla’dan aday gösterdiği oyuncu Mehmet Aslantuğ ile İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi.

AKP MKYK üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu Meclis’e girdi.

Yeşil Sol Parti listesinden aday olan gazetecilerden Cengiz Çandar seçilirken Hasan Cemal seçilemedi.

Sırrı Süreyya Önder seçilirken Türkiye İşçi Partisi’nin Muğla’dan milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis’e giremedi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28614/tbmm-de-cogunluk-cumhur-ittifaki-nda