Suriye Büyükelçisinin Güven Mektubunu Kabul Ederken Papa Francis: Suriye Halkı İçin Dua Ediyoruz – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ROMA – Vatikan’ın Papası Papa Francis, Son yıllarda yaşadığı krizler sonucunda yaşadığı sürekli ıstırabın yanı sıra, dualarının ve düşüncelerinin, yakın zamanda Suriye’yi vuran yıkıcı deprem sonucunda acı çeken ve çekmeye devam eden Suriye halkıyla birlikte olduğunu vurguladı.

Bu, Vatikan Papası’nın Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Temsilcisi olarak Büyükelçi Dr. Luay Falluh’un güven mektubunu kabul etmesiyle geldi.

Dr. Falluh ayrıca, Cumhurbaşkanı Esad’ın Hazretlerine selamlarını ileterek, Vatikan’ın Suriye halkı arasında sahip olduğu büyük konumu vurgulayarak, insanlığa hizmette manevi ve insani düzeyde oynadığı rolden dolayı takdirlerini iletti.

Papa Hazretleri, Suriye, Gambiya, İzlanda, Bangladeş ve Kazakistan büyükelçilerinin itimatnamesini takdim ederken bir konuşma yaparak, iklim değişikliği, yoksulluk, ekonomik krizler ve savaşlar sonucunda dünya halklarının karşılaştığı zorluklara değindi ve insan refahına yatırım yapmanın, kaynakları ölümcül silahlar geliştirmeye harcamaktan çok daha iyi olduğunu vurguladı.

R.M

SANA