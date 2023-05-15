Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Seçim sonucu nedeniyle hayal kırıklığına uğramamak zor

‘MEDYAYI MİLLİYETÇİLİĞİ KÖRÜKLEMEK İÇİN KULLANDILAR’

Acemoğlu, Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı ve müttefikleri televizyonu ve yazılı basını tamamen kontrol altına aldı ve bunu özellikle muhalefetin Kürt ayrılıkçılarla işbirliği içinde olduğu iddialarıyla milliyetçiliğin alevlerini körüklemek için kullandı. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması göz önünde bulundurulunca, bu etkili olmuş olabilir.”

‘İSTİHDAM SÖZLERİ SEÇMENLERİ ETKİLEDİ’

6 Şubat merkezli depremlerin etkilediği illerdeki sonuçlara dikkat çeken Acemoğlu, yıllar boyu süren yolsuzlukların depremlerde sorumlu olduğunu ancak yeni konutlar ve istihdam sözlerinin seçmeni etkilediğini belirtti.

‘YARGI TÜM BAĞIMSIZLIĞINI KAYBETTİ’

“Çoğumuzun Erdoğan’ın siyasi becerilerini ve durumu okuyup kontrol etme yeteneğini bir kez daha hafife aldığı ortaya çıktı” diye yazan Acemoğlu, “Yargı ve kolluk tüm bağımsızlığını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Medya hakimiyeti önemli ancak durum bunun ötesinde. Bu kısım sadece Türkiye’de değil tüm dünyadaki demokrasiler için kötü bir haber.”

İktidar tarafından muhalefetin bastırıldığını dile getiren ekonomist, seçim sisteminin ‘demokratik olmadığına’ işaret etti. Seçim sonuçlarının Türkiye’deki kurumlar için kötü haber olduğunu yazan Acemoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Demokrasi açısından durum daha bile kötü olabilir. AKP, TBMM’de sandalye kaybetse de muhalefet şu anda daha zayıf ve daha parçalı. Üstelik, CHP’nin koalisyonu bir arada tutmak için müttefiklerine birçok parlamento sandalyesi verdi (bu bir hata olabilir). ” (DIŞ HABERLER)

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