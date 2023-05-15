Burası da Kayseri’nin Kapadokya’sı

Kayseri Olay Gazetesi haber merkezi tarafından hazırladığımız Kayseri’nin gezilip görülmesi gereken yerler serisine devam ediyoruz. Bu sefer ki adresimiz Kayseri’ye sadece 80 km uzaklıkta ve muhteşem güzellikte. Detayları ise haberimizde.

Dolu dolu bir şehir Kayseri… Gezilecek yerleri, tadılması gereken yemekleri ve hoşgörüsü ile mutlaka uğranması gereken noktalarda. Yine Kayseri’nin harika güzelliklerinden birisi olan Soğanlı Vadisi…

Kaya kiliselere, peri bacalarına ve kayadan oyma yapılara sahip Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi’nde, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışmalarla tarihi doku gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Vadisi, 1985’ten bu yana Kapadokya ile beraber UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleri gibi çok sayıda dini yapıya sahip Soğanlı Vadisi, yöre halkının yaptığı bez bebekleriyle de biliniyor.

2019 yılında sıcak hava balonlarının havalanmaya başladığı tarihi mahallede balon turlarına katılanlar, kaya yapıları gökyüzünden de izleme imkânı buluyor.

COĞRAFİ OLARAK İLGİNÇ YAPI

Kayseri’ye 80 kilometre uzaklıkta, binlerce yıldır farklı hayatlara tanıklık eden yeşillikler içerisindeki Soğanlı Vadisi, güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Coğrafi olarak çok ilginç bir yapısı olan Soğanlı vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma devrinden kalan kiliseleri ile ünlüdür. Bu kiliselerin en ünlüleri; Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleridir.

ÇOK SAYIDA KİLİSE

Hristiyanların inançlarını yaşatmak için 4. yüzyılda yerleşmeyi seçtikleri bu korunaklı vadide bugün rastlanan kilise kalıntıları arasındaki Kubbeli Kilise, İncil’den sahneler betimleyen güzel fresklerle süslü çok sayıda kilise bulunmaktadır.

Bugünkü yerleşim de tarihi kalıntılarla iç içe geçmiş durumda. Konuklarına gülen yüzleriyle karşılayan Soğanlı halkının bir özelliği daha var: rengarenk giysileri ve boncuklarıyla birbirinden güzel el yapımı Soğanlı bebeklerinin yaratıcıları onlar. Bezden yapılan bu bebekler çok popüler.

‘VADİDE BALON UÇUŞLARINI DA BAŞLATTI’

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası Soğanlı Bölgesi’ni turizme kazandırmak için girişimlerini sürdürürken, vadide balon uçuşlarını da başlattı.

‘KAYSERİ SADECE YERYÜZÜNDE DEĞİL GÖKYÜZÜNDE DE ÇOK GÜZEL’

İlk balon uçuşlarına katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’te, “Arkadaşlarımızla beraber başlattığımız turizm seferberliği dolayısıyla Kayseri’nin gidilmedik yerini bırakmamaya çalışıyoruz. Kayseri sadece yeryüzünde değil, gökyüzünde de çok güzel. Biz gökyüzünden de Kayseri’yi tanıtmak istiyoruz. İstiyoruz ki Kapadokya’nın hemen yanı başında görülmemiş vadilerin turizme kazandırılarak sadece Kayseri için değil Türkiye Cumhuriyeti’nin turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Sizde bu büyüleyen vadiyi kuş bakışı izlemek için her sabah sıcak hava balon turuna katılabilir bulutların üzerinde 25 km’lik vadiyi izleyebilirsiniz.

https://www.kayseriolay.com/burasi-da-kayseri-nin-kapadokya-si/99384/