Azınlıklar Meclis’te sadece iki vekil ile temsil edilecek

Meclis’te azınlıklar sadece iki vekil ile temsil edilecek. Yeşil Sol Parti’nin Süryani milletvekili adayı George Arslan ve AKP’nin Ermeni adayı Sevan Sıvacıoğlu yeni dönemde Meclis’te olacak. Artı Gerçek – 14 Mayıs milletvekili seçimlerinin ardından TBMM’ye giren azınlıkların temsili zayıf kaldı. 14 Mayıs milletvekilliği seçimleri için açıklanan milletvekili aday listelerinde Türkiye’de yaşayan azınlıklara mensup birçok aday bulunuyordu. Ancak sadece ikisi seçilme olasılığı bulunan sıradan aday gösterilmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre azınlara mensup iki aday vekil seçildi. AKP VE YEŞİL SOL’DAN İKİ VEKİL Yeşil Sol Parti’nin Mardin’den 4. sıradan aday gösterdiği Süryani George Arslan Meclis’te yer aldı. AKP listelerinden İstanbul 2. Bölge 9. sıradan aday gösterilen Sevan Sıvacıoğlu da seçildi. SEÇİLEMEYENLER Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 3. Bölge 10. sırada bulunan Süryani cemaatine mensup Edip Arslan seçilemedi. CHP’nin İstanbul 3. Bölge 23’üncü sıradan aday gösterdiği Ermeni Margarit Dikme seçilemedi. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) İstanbul 1. Bölge 14’üncü sıra adayı Rum Foti Benlisoy ile İstanbul 2. Bölge 13’üncü sıra adayı Ermeni Masis Kürkçügil seçilemedi. (HABER MERKEZİ) Artı Gerçek