Azerbaycan: Brüksel toplantısını faydalı ve sonuç odaklı buluyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında dün gerçekleştirilen üçlü zirveye dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Brüksel’deki beşinci görüşmeyi normalleşmenin ilerletilmesi açısından faydalı ve sonuç odaklı buluyoruz. Öncelikle çeşitli müdahale ve şart koyma girişimleri nedeniyle yaklaşık 9 aydır ara verilen toplantının ‘Brüksel formatında’ yeniden düzenlenmesi taraflar arasındaki diyaloğun en üst düzeyde ilerletilmesi açısından önemlidir. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ikili barış anlaşması taslağının mutabakata varılması, sınırların belirlenmesi ve iletişimin yeniden tesis edilmesi konularında somut sonuçlara varılması amacıyla detaylı görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerini yer verildi.

‘İYİ BİR FIRSAT OLDU’

Azerbaycan’ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusundaki ilkeli duruşunun bir kez daha tarafların dikkatine sunulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle devletlerin toprak bütünlüğüne saygının bir kez daha vurgulanması son derece önemlidir ve bu bağlamda Azerbaycan’ın uluslararası kabul görmüş toprak bütünlüğünün Ermenistan tarafından kabul edilmesi istisnai bir öneme sahiptir. Ayrıca çatışma sonrası normalleşme için önemli olan insani konuların görüşülmesi için de iyi bir fırsat oldu. Bu çerçevede kayıp şahısların akıbetinin netleştirilmesi ve mayın temizleme alanlarındaki adımların hızlandırılmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı tanıma ve birbirinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlara saygı temelinde normalleştirilmesinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu olduğunu beyan ederiz. Bu istikamette, ilişkilerin normalleşmesine yönelik ilerleme kaydedilmesini destekleyen çabaları memnuniyetle karşılıyor ve bu hedef istikametinde uluslararası ortaklarla diyalog ve karşılıklı işbirliğini sürdürmeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz”

AB’DEN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerin normalleşmesi yolunda ilerlemeye odaklandılar. Liderler, barış içinde bir Güney Kafkasya istediklerini ortak bir şekilde dile getirdiler. Onların çabalarını takdir ediyorum” ifadelerini yer vermişti.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/azerbaycan-bruksel-toplantisini-faydali-ve-sonuc-odakli-buluyoruz-6948299