Arjen Arî şiir ödülü Rêzan Diljen’e

10. Arjen Arî Şiir Yarışması’nı “Deftera Qetayî” isimli dosyasıyla Rêzan Diljen kazandı.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Arjen Arî Şiir Yarışması’nı “Deftera Qetayî” isimli dosyasıyla Rêzan Diljen kazandı. Yarışmayı düzenleyen Sor Yayınları ve Arjen Arî’nin ailesi tarafından yapılan açıklamada “Yarışmayı düzenleyenler olarak kendisini kutluyor, gençliğinin enerjisi ile Kürt edebiyatı alanında hep üretken olmasını umut ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şairleri önümüzdeki yıl devam edecek olan yarışmaya katılmaya, Kürt kurum ve kuruluşlarını da yarışmayı sahiplenmeye çağırıyoruz. Bu yarışmanın daha birçok güçlü kalemi Kürt edebiyatına kazandırmasını ve o gençlerle Kürt edebiyatının daha ilerilere taşınmasını umut ediyoruz” denildi.

Yarışmanın seçici kurulunda bu yıl Lal Laleş, Îrfan Amîda, Zahir Kayan, Yehya Omerî ve Necla Arî yer aldı.

ONUR ÖDÜLÜ GARO PAYLAN’A

Onur ödülüne ise Ermeni Siyasetçi Garo Paylan layık görüldü. Yapılan açıklamada “Kürt halkının kimlik ve statü mücadelesinde uzun yıllardır aktif bir biçimde yer alan, halklar arasında eşitlik ve kardeşlik köprüsünün tesis edilmesi için siyasi arenada sözünü sakınmayan sayın Paylan’ın bu mücadelesinin bir gün özgür, eşit ve barış içinde bir coğrafya ile taçlanması hepimizin en büyük arzusudur” ifadelerine yer verildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

https://www.evrensel.net/haber/490081/arjen-ar-siir-odulu-r-zan-diljene