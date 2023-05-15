Adidas, Kanye West ile ortaklıktan gelen gelirleri bağışlayacak

Spor giyim devi Adidas, ABD´li rapçi Kanye West´in Yeezy markasıyla yaptığı ortaklığı sonlandırmasının ardından elde edilen gelirleri hayır kurumuna bağışlamaya karar verdi.

Adidas, yaptığı antisemit açıklamalarla tartışma yaratan Kanye West ile ortaklığını bir süre önce bitirmişti. 2013 yılında başlayan ortaklıktan bu yana Adidas bünyesinde Kanye West tarafından tasarlanan Yeezy koleksiyonu, Adidas’ın toplam satışlarının yüzde 8’ine denk geliyordu.

Adidas’ın CEO’su Bjørn Gulden perşembe günü Almanya’da yaptığı yıllık hissedarlar toplantısında, ‘‘Yeezy’den elde edilen gelirler hayır kurumlarına gidecek’’ dedi.

Gulden, gelirlerin hangi kuruluşlara yönlendirileceği veya bunların Yahudi yada nefret karşıtı organizasyonları kapsayıp kapsamayacağı konusunda bilgi vermedi.

https://www.salom.com.tr/haber/127426/adidas-kanye-west-ile-ortakliktan-gelen-gelirleri-bagislayacak