AB Konseyi Başkanı, gelecek haftalarda Ermeni esirlerinin serbest bırakılacağı bildirdi

14 Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel himayesinde Ermenistan Başbakanaı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan üçlü görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Ermeni esirlerine değinen Michel “Gelecek haftalarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

Hatırlancağı üzere, 19 Mayıs’ta Rusya başkenti Moskova’da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanaları bir araya gelecek.

1 Haziran’da ise Moldova’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un katılımıyla beşli görüşme yapılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/15/Ermenistan-Azerbaycan-AB-Konseyi/248384