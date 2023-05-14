Paşinyan ile Aliyev Dağlık Karabağ’daki çatışmaların gölgesinde Brüksel’de bir araya geldi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel eşliğinde Brüksel’de bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların gölgesinde Brüksel’de görüştü.

Paşinyan ile Aliyev arasındaki görüşmeler Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in himayesinde gerçekleşti. Charles Michel’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ikili Türkiye saati ile 14.00’da görüşmeye başladı.

İki ülke arasında Dağlık Karabağ sorunun çözüme kavuşturulması için bir süredir barış görüşmeleri yapılıyor.

Michel cumartesi akşamı Paşinyan ile, pazar sabahı ise Aliyev ile ikili bir toplantı yaptı.

Görüşmeler, iki Kafkas ülkesi arasında sınırda yaşanan yeni çatışmalardan bir gün sonra düzenlendi.

Erivan cuma günü bir askerin Azerbaycan güçleri tarafından öldürüldüğünü, iki askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı perşembe günü sınırda Ermenistan güçleri ile çatışma çıktığını ve bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise çatışmalarda 4 Ermenistan askerinin yaralandığı kaydedilmişti.

İki ülke arasında Dağlık Karabağ bölgesine ilişkin uzun yıllardır var olan ihtilaf, Bakü’nün 23 Nisan’da Ermenistan’ı ayrılıkçı bölgeye bağlayan tek güzergah olan Latchine koridorunun girişinde ilk yol kontrol noktasını kurduğunu duyurmasıyla yeniden alevlenmişti.

Paşinyan Azerbaycan’ı Brüksel’de planlanan görüşmeleri “baltalamaya” çalışmakla suçladı ve toplantıda Aliyev ile bir barış anlaşmasına varma şansının “çok az” olduğunu söyledi.

Euronews