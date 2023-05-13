Yine ateşkes ihlali: Ermenistan ve Azerbaycan askeri hayatını kaybetti

Ermenistan- Azerbaysan sınırında dün yine ateşkes bozuldu. Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak birbirini suçluyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin dün (12 Mayıs) gün boyunca top ateşi ve ağır silahlarla Ermenistan mevzilarena saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Vardenis bölgesine bağlı Sotk istikametinde bulunan Ermenistan birliklerinin D-30 topları ve havan topları ile Azerbaycan Ordusunun karşı mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Ermenistan, dün gece saat 23:30 itibarıyla bir askerin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını bildirdi.

Çarşamba günkü çatışmalarda ise 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.

Agos