Karaman’da HRİSTİYAN AMİŞLER ayin yaptılar! | Karadağ | Binbir kilise Maden şehri | Gurbetci aile

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Amiş ayinine denk geldik, hemde Karaman’da!İNCİL de adi geçen şehir BARATAYüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karadağ’ın Binbir Kilise yapıları…
https://www.karaman.org/video/karaman-da-hristiyan-amisler-ayin-yaptilar-karadag-binbir-kilise-maden-sehri-gurbetci-aile/33/
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