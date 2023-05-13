İstiklal Caddesi’nin saklı kilisesi: Santa Maria Draperis

Sahra Gülal

Birçoğumuz İstiklal Caddesi’nde yürürken hep en bilindik yerlerine odaklanır. Bunların başında St. Antuan Kilisesi, Narmanlı Han, Galatasaray Lisesi ve tarihi pasajlar gelir. Ancak çiçeklerle süslenmiş sanatsal bir çitle korunan yokuş aşağı dik bir merdiven sizi Beyoğlu’nun bir başka güzel yerine, Santa Maria Draperis Kilisesi’ne götürebilir.

Şu anda dış cephesinin restorasyon gördüğü Santa Maria Draperis Kilisesi’ne İstiklal Caddesi üzerinde han binasının zemin katında yer alan ana kapıdan merdivenlerle kiliseye inilmekte, yine kiliseye ait olan lojmanlara giriş ise ara kotlardaki platformlardan sağlanmaktadır. Merdivenlerin bitiminde solda lojmanların altında yer alan geçit Tomtom Kaptan Sokağı’na açılmakta ve Santa Maria Geçidi olarak bilinmektedir (Salman, 1994, s. 455-456). Geçit aynı zamanda çok sayıda mezar barındırmaktadır. Kilisenin iç mekânı ise farklı sanat üsluplarının (Örneğin Neo-Bizans, barok, Osmanlı barok tarzı) uygulamalarını sergilemektedir.

Santa Maria Draperis Kilisesi. Fotoğraf: Sahra Gülal / @fotokusagi

Santa Maria Draperis Kilisesi’nin merdivenleri. Fotoğraf: Sahra Gülal / @fotokusagi

Santa Maria Draperis Kilisesi’nin giriş kapısı üzerinde yer alan “Christomonogram” (İsa Monogramı) uygulaması. Fotoğraf: Sahra Gülal / @fotokusagi

https://www.turizmgunlugu.com/2023/05/13/taksim-kilise-santa-maria-draperis/