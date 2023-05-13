Ani antik kenti için artık mobil uygulama var

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Arkeolojik Alanı’nı ve çevresini artık mobll uygulamayla gezmek ya da detaylı biçimde öğrenmek mümkün. Ani Mobil Uygulaması, Türkçe, Ermenice ve İngilizce olmak üzere üç dil seçeneğiyle yayında.

Uygulama App Store ve Play Store’dan ücretsiz indirebilecek.

Anadolu Kültür öncülüğünde hazırlanan Ani Mobil Uygulaması, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Arkeolojik Alanı’nın ve çevresinin kültürel mirasını daha geniş bir çevreye tanıtmayı ve alana dair bilimsel bilgiye erişimi modern iletişim teknolojileri kullanarak kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Proje, Calouste Gulbenkian Vakfı ve Dünya Anıtlar Fonu (WMF) desteğiyle gerçekleştirildi.

2018 – 2023 yılları arasında yürütülen proje çerçevesinde, Erivan, Kars ve İstanbul’da düzenlenen çalıştaylarda, Türkiye, Ermenistan, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden uzmanlar biraraya geldi ve katılımcı, kapsayıcı bir yöntem ile Ani Mobil Uygulaması geliştirildi.

Uygulama, Ani ve çevresindeki 45 yapı ve alanın bilgilerini; tarihçe, mimari, sanat tarihi ve koruma çalışmaları başlıkları altında düzenleyerek kullanıcıya sunuyor. Ziyaretçiler açısından daha kapsamlı bir gezi deneyimi için oluşturulan seslendirmeler Türkçe, Ermenice ve İngilizce olarak dinlenebiliyor.

Anadolu Kültür’den yapılan açıklamada uygulamanın içeriğine dair şu bilgiler verildi:

Zaman Çizelgesi: M.S. 4 yüzyıldan günümüze, öne çıkan olaylarıyla Ani kronolojisi.

Keşfet: Farklı yapıların Ani içindeki konumları temel alınarak oluşturulan dört ana rota kullanıcılara Ani Arkeolojik Alanı’nı belli temalar üzerinden ziyaret etme ve deneyimleme imkânı sağlıyor.

Test: Ani konusunda bilgisini ölçmek isteyen kullanıcılar için hazırlanan mini-test bölümü.

Üç Dilli Seslendirme: Ani’nin çok katmanlı tarihini, Türkçede Mahir Günşiray, Şenay Gürler, Tilbe Saran ve Görkem Yeltan, Ermenicede Dr. Elmon Hançer, İngilizcede ise Dr. Christina Maranci, Veronica Kalas ve Robert Dulgarian seslendiriyor.

Genel Bilgiler: Ani’nin Tarihi, Ani Surları, Marr Müzesi, Mimar Trdat, Ani’nin Epigrafisi, Ermeni Geleneksel “Midis” Taş İşçiliği ve Ermeni Alfabesi hakkındaki genel bilgiler bölümü.

Pratik Bilgiler: Ziyaretçiler için hazırlanan pratik bilgiler bölümü.

Sözlükçe: Teknik terimlerin anlamlarının öğrenilebileceği sözlük.

Bibliyografya: Kapsamlı araştırmalar için yönlendirici nitelikteki bibliyografya.

Çalışmaya katkı veren isimler şöyle:

Alin Pontioğlu, Amiran Badishyan, Armen Kazaryan, Arican Paker, Arpine Asryan, Arsen Harutyunyan, Carsten Paludan-Müller, Christina Maranci, Çağla Parlak, David Davtyan, Davit Nahatakyan, Elmon Hançer, Gizem Dörter, Gökşin Uğur, Görkem Yeltan, Grigor Nalbandyan, Hunghsi Chao, İren Bıçakçı, Kara Leva, Mahir Günşiray, Maryam Jodeirierajaie, Mustafa Akçaöz, Özgün Forta, Özgür Akman, Robert Dulgarian, Sahak Vardanyan, Şenay Gürler, Tamar Nalcı, Tilbe Saran, Varduhi Balyan, Veronica Kalas, Yavuz Özkaya.

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