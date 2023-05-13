14 Mayıs Seçimi Öncesinde Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

Türkiye’de uzun süredir gündemi meşgul eden seçimlere saatler kaldı. Sosyal paylaşım platformlarında paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de yer alıyor.

Türkiye’de milyonlarca seçmen Pazar günü kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başında olacak. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri seçilecek.

Dünyanın da gözünü çevirdiği bu seçimlerde ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarı devam edecek ya da Cumhuriyet’in 100. yılında yeni bir cumhurbaşkanı başa gelecek ve iktidar el değiştirecek.

Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Sosyal medyanın da gündeminde 14 Mayıs seçimi var. Twitter’da seçimle ilgili paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de bulunuyor.

https://www.avlaremoz.com/2023/05/13/14-mayis-secimi-oncesinde-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/