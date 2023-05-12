Papa Francis: İtalya’da sadece zenginler çocuk sahibi olabilir

Papa Francis, azalan doğum oranının geleceğe dair “umut eksikliği”ne işaret ettiğini ve genç nesillerin “belirsizlik, kırılganlık ve güvencesizlik” duygusuyla “boğuştuğunu” söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya’da aile kurmanın sadece zenginlerin altından kalkabileceği “devasa bir sorun” haline geldiğini ve “vahşi” serbest piyasa koşullarının gençlerin çocuk sahibi olmasını engellediğini söyledi.

Ülkede büyüyen demografik krizle ilgili bir konferansta konuşan Papa Francis, azalan doğum oranının geleceğe dair “umut eksikliği”ne işaret ettiğini ve genç nesillerin “belirsizlik, kırılganlık ve güvencesizlik” duygusuyla “boğuştuğunu” söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte yaptığı konuşmada “Serbest piyasa, gerekli düzeltici önlemler alınmazsa vahşileşir ve giderek daha ciddi durumlar ve eşitsizlikler üretir” diyen ruhani lider, “İstikrarlı bir iş bulma ve bu işi sürdürme zorlukları, aşırı pahalı evler, çok yüksek kiralar ve yetersiz ücretler gerçek sorunlardır” dedi.

“‘Köpeğimi kutsa’ diyen kadını azarladım”

Evcil hayvanların bazı evlerde çocukların yerini aldığını da ifade eden Papa, yakın zamanda bir toplantıda bir kadının çantasını açıp “bebeği”ni kutsamasını istediğini, ancak bunun bir köpek olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

“Sabrımı kaybettim, birçok çocuğun aç olduğunu ve bana bir köpek getirdiğini söyleyerek onu azarladım” dedi.

Ancak kariyerleri ve annelik arasında seçim yapmak zorunda kalan genç kadınlar üzerinde “neredeyse aşılamaz kısıtlamalar” olduğunu da kabul eden Papa Francis, çocuk yetiştirmenin yüksek maliyetleri göz önüne alındığında, insanların önceliklerini gözden geçirdiklerini sözlerine ekledi.

İtalya’da demografik kriz büyüyor

İtalya’da doğumlar 2022 yılında 14 yıldır arka arkaya düşüşünü sürdürerek ilk kez 400 binin altına düştü. Toplam nüfus ise 179 bin azalarak 58.85 milyona geriledi.

Azalan nüfus, Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi için büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Son olarak Ekonomi Bakanlığı, mevcut doğumdaki gidişatın sürmesi halinde İtalya’nın gayri safi yurt içi hasılasının gelecek yirmi yıl içinde yüzde 18 düşme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Eğitim Bakanlığı ise tedbir alınmaması durumunda İtalya’daki öğrenci nüfusunun gelecek 10 yılda bir milyon kişi azalacağını duyurdu.

Euronews