Mardin’de Süryani bir aday: George Aslan

Yeşil Sol Parti, Mardin’de Süryani toplumundan George Aslan’ı dördüncü sırada milletvekili adayı gösterdi. Aslan’ın seçilmesine güçlü bir ihtimal olarak bakılıyor. 37 yıl boyunca Hollanda’da yaşayan Aslan, Türkiye’deki azınlık toplumlarının yaşadığı sorunları yakından izleyen bir isim. Aslan ile seçim kampanyası üzerine konuştuk.

12 Eylül döneminde 26 ay Mamak Cezaevi’nde yatan George Aslan, daha sonra Hollanda’ya gitmiş ve 37 yıl boyunca orada yaşamış. Aslan o dönemi şöyle anlatıyor:

“Türkiye’ye ilk gelişim 2015 yılında oldu. Hollanda’da da boş durmadım, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyordum. Asuri ve Süryani kurumları içerisinde aktif rol aldım. Halkların kardeşliğine inanıyorum. O açıdan da ezilen ve sömürülen Kürt halkıyla dayanışma içindeyim. Azınlıklarla ilgili bütün gelişmeleri takip ediyorum. Gerek Süryani, gerek Ermenilerle ilgili sorunları yakından izliyorum”



Milletvekili seçildiği takdirde vakıfların mülk sorunlarını gündeme taşıyacağını söyleyen Aslan şöyle konuştu:

“Eskiden Mardin nüfusunun yüzde 80’i Süryani ve Ermenilerde oluşuyordu. Midyat’ın yüzde 95’i Süryani’ydi. Ama şimdi maalesef ülkede ve bölgede yaşanan tarihi gelişmelerden sonra insanların büyük bir çoğunluğu yurtdışına göç etti. Mardin’de kala kala 100 aile kaldı. Midyat’ta da edindiğim bilgilere göre 2300 kişi yaşıyor. 15-20 sene önce Bülent Ecevit iktidardayken ‘Süryaniler ülkeye dönsünler. Onların yaşamları her türlü güvence altındadır’ çağrısında bulunmuştu. O çağrıdan sonra birçok aile yurtdışından kendi köylerine döndü. Şu an o köylerin çoğu dolu. İnsanlar geldiklerinde de tapu kadastro işlemleri başladı. Ama geçen sürede arazilerin çoğu hazine malı olmuştu. O açıdan insanlarımız çok büyük sorunlar yaşıyor. Kendi köyümdeki bazı yerler şu an hazine malı. İnsanlarımız devlete başvuruyorlar, valiliğe gidip eski evrakları çıkarmaya çalışıyorlar. Halkımızın bu konuda talepleri var. Ben TBMM’ye girersem bu tür konular üzerine yoğunlaşacağım. Bazı vakıf malları var. Farklı yerlerde Süryanilere ve Ermenilere ait kiliseler var. Bunların tamamı ya camiye çevrilmiş ya da başka insanların elinde. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye’de gerçekten azınlıkların haklarına saygı duyuluyorsa ve azınlıkların malları korunacak diye bir şey varsa her şeyden önce bunlar sahiplerine iade edilmesi gerekiyor. Yoksa bu samimiyet, söylemden öteye gitmeyecek. Ben bunların üzerinde yoğunlaşacağım. Sadece Süryanilerin değil Ermenilerin de özellikle bu doğrultuda isteklerini, taleplerini; Ermeni vakıflarına ait olup şu an başkasının elinde olan yerleri de gündeme getireceğim”.



Nefret söylemi ile mücadele



Azınlıklara yönelik nefret söylemiyle mücadele edeceğini de söyleyen George Aslan, “Türkiye’de Hıristiyanlardan bahsedildiği zaman bazı kesimler gerçekten başka gezegenden gelmiş gibi görülüyor. Bu saygısızlık ve aşağılamadır. Erdoğan biriyle söyleşi yaparken ‘Affedersiniz Ermeni’ dedi. Bu çok aşağılayıcı bir şey. Bir devlet adamına yakışmayacak bir söylem” diye konuştu.



Seçim çalışmalarına ilişkin de bilgiler veren Aslan, “Halkın yaklaşımı iyi. Yakın ilgi gösteriyorlar. Her şeyden önce halkın konuştuğu dili biliyorum. Kürtçe’yi, Süryanice’yi, az da olsa Arapça’yı biliyorum. Ben bu mücadelenin içindeydim. Sürekli televizyondan seyrediyordum, programlara katılıyordum. Mardin, Midyat ve Nusaybin’den ayrılırken 20’li yaşlarımdaydım. İnsanların çoğunu da tanıyorum. Mardin altı milletvekili çıkarıyor. Bizim hedefimiz altı milletvekili çıkarmak. AKP burada bölündü. Bir kısmı CHP’ye geçti, bir kısmı bağımsız olarak seçime girdi. Bu bizim işimize yarayacak” diye konuştu.



Aslan, “Bütün halklarımıza şu çağrıyı yapıyorum. Gerçekten Türkiye’de değişim istiyorsak, ırkçı ve halklar düşmanı yönetimden kurtulmak istiyorsak 14 Mayıs’ta herkes sandığa gitsin. Halk, parlamento seçimlerinde oyunu Yeşil Sol Parti’ye, Cumhurbaşkanlığı’nda ise oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na versin” dedi.

