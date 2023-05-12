Darülaceze Hizmet Şehri Projesine ‘ En iyi kamu hizmeti mimarisi’ ödülü

Arnavutköy’de inşaatına devam edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards)’nde, “En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi” kategorisinde ödül kazandı.

Melihcan ÇALIŞKAN – Burak KESKİNCİ / İSTANBUL (DHA)

Projeyle ilgili konuşan, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 12 aylık süre dolmadı, daha 2 ayımız var. Çünkü açılış tarihi verildiğinde zaten şantiye yeni oluşuyor, bir ayını öne çıkın. Mayıs’ı, Haziran’ı saymayın. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın söylediği 12 ay süre içerisinde burası bitecek ve verdiği bir tarihte de burayı hep beraber on binlerle birlikte burayı inşallah açacağız” ifadelerini kullandı.

Darülaceze Başkanlığı tarafından hizmete açılacak, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da, başarılı gayrimenkul projelerinin belirlendiği International Property Awards (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri), Avrupa Gayrimenkul Ödülleri bölgesel yarışmasında ‘En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi’ kategorisinde ödül aldı. Proje, kazanılan ödülle bir üst yarışma olan Uluslararası kategoriye de katılma hakkı kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2022 yılı Mayıs ayında temeli atılan ve yapımında sona yaklaşılan projenin, tanıtımı ve kazanılan ödül kapsamında Yassıören Mahallesi’nde projenin de yer aldığı tesiste basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Darülaceze Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Darülaceze personelleri katıldı.

“DARÜLACEZE HER TÜRLÜ YAŞ GRUBUNA KUCAK AÇAN BİR KURUM”

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Bu projenin ruhu bu projenin mahiyeti zaten kendini ortaya koyuyor. Elbette ki uluslararası bir mimarlık şirketi, kaliteli bir proje ortaya koydu yani 70 küsur kişiden oluşan bir jüri heyeti ve Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri olan İngiltere’de, Londra’da. Hususen de İngiltere’de ve Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanlığı’ kuruluyor. Çünkü, intihar oranları o kadar yükseldi ki o ülkelerde 100 bin kişiden ortalama 11 küsur kişi günde intihar ediyor. Bu elhamdülillah o kadarı bile fazla da, bizde 3’te 1 oranında. Bu projede bu tip yalnızlıkların giderileceği, insanların genç yaşta veya ileri yaşta, dezavantajlı olabilir, kendine yetemiyor, bakamıyor olabilir, onlar için de burası var. Sadece belli yaştan sonrakilere değil, Darülaceze’de çocuktan her türlü yaş grubuna, dezavantajlı, kendine bakamayan insanlara kucak açan bir kurum Darülaceze.” dedi.

“DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE BU ÇAPTA BİR PROJE YOK”

Cebeci, “128 yıldır hizmet veren Darülaceze’nin benzerini geçmiş yüzyıl içerisinde veya onun devamı olacak ya da ona denk bir proje maalesef yapılamamış. 128 yıl önce Sultan Abdülhamid Han’ın yaptığı bu milletin, ümmetin, insanlığın hizmetine sunduğu bu projeyi aşacak bir proje, geçmiş bir asırda yapılamamış. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öngörüsünde Allah’ın izniyle gelecek asırlara hitap edecek dünyada bir benzeri olmayan bu çaplı bir proje dünyanın, biz araştırdık, baktık artık bilgiye ulaşmak kolay. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir ülkesinde Amerika’sı, Çin’i, Rusya’sı dahil bu çapta bir proje yok. Yani zannetmeyin ki o jüri heyeti rastgele böyle bir hediyeyi buraya verdi. Biz tabi böyle bir hediye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de onu paylaşmak için burada bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki aylarda herhalde 1.5 ay sonra bizzat bir heyetle, arkadaşlarımızla emeği geçenlerle beraber gidip Londra’da bu ödülü bizzat alacağız.” dedi.

“ONBİNLERLE BURAYI AÇACAĞIZ”

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Cebeci, “Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 12 aylık süre dolmadı, daha 2 ayımız var. Çünkü açılış tarihi verildiğinde zaten şantiye yeni oluşuyor, bir ayını öne çıkın. Mayıs’ı, Haziran’ı saymayın. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın söylediği 12 ay süre içerisinde burası bitecek ve verdiği bir tarihte de burayı hep beraber on binlerle birlikte burayı inşallah açacağız” ifadelerini kullandı. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinde; sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan özel yaşam alanları, sanatçı ve sporcu merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesis, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda ise köy kahvesi, restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra da yer alacak. Projenin ödül aldığı, International Property Awards, kapsamında en önemli bölgesel kategori olarak kabul edilen European Property Awards (EPA) ödülleri 26 yıldır düzenleniyor. Avrupa’da ticaret ve konut alanında yapılan projelere verilen EPA ödülleri, çeşitli kategorilerde en iyi seçilen projelere Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’ne katılma şansı da sunuyor. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinde; sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan özel yaşam alanları, sanatçı ve sporcu merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesis, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda ise köy kahvesi, restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra da yer alacak.

https://www.dha.com.tr/gundem/darulaceze-hizmet-sehri-projesine-en-iyi-kamu-hizmeti-mimarisi-odulu-2250034