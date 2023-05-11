Tuvalden kaleme duygularını aktardılar

İstanbul’daki ortaokul öğrencilerinin katıldığı ‘Tuvalden Kaleme Şiir ve Öykü Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Notre Dame de Sion Lisesi Vakfı Neslin Değişen Sesi Okulları tarafından 12’ncisi düzenlenen yarışmada, 10 öğrenci yazdıkları şiir ve öykülerle dereceye girmeyi başardı.

Yarışmada öğrencilerden, Ressam Neşe Erdok ve Beklan Kızılçay’ın tuvallerinden yola çıkarak şiir ve öykü yazmaları istendi. İki farklı kategoride yazılan eserler, lisenin Türkçe öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından ön elemeden geçirildi. Ardından okulun seçici kurul üyeleri Alper Canıgüz, Filiz Çiçek ve Derya Onaran tarafından her iki alandan 5 eser seçildi. Toplamda 10 eser Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Gösteri Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE MANSİYON

Öğrenciler, yarışmada kendilerine verilen görsellerin çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri yazdı. Seçici kurul tarafından şiir alanında konunun veya temanın verilen görsele uygunluğu, yazım, noktalama, imaj, simge ve sembollerden yararlanma, şiirde ses uyumunu ve müzikaliteyi yakalayabilme gibi kriterler değerlendirildi. Öykü alanında ise kurgusal özelliklerin iyi kullanımı, yaratıcılık, orijinal ifadeler kullanma gibi unsurlar dikkate alındı. Öte yandan yarışmada şiir alanında dereceye girip mansiyon alan öğrencilerden biri de depremzede Emine Sultan Soysal oldu. Kahramanmaraş depreminin ardından Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu’nda misafir öğrenciyken yarışmaya katılan Soysal, sonuçlar açıklandığında Kahramanmaraş’ta olduğu için törene video konferansla katıldı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

ŞİİR ALANI:

1- Bade Çetinsaya – TED Üsküdar Koleji

2- Zeynep Hevi Üzel – TED Üsküdar Koleji

3- Amine Meryem Beytekin – Başakşehir Birey Okulları

Mansiyon: Gökçe Nur Yılmaz – Beylikdüzü Borsa İstanbulOrtaokulu

Mansiyon: Emine Sultan Soysal – Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu

ÖYKÜ ALANI:

1- Liana Lorin Kılıç – Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu

2- Masal Özdoğan – Terakki Vakfı Okulları

3- Emir Furkan Tek – Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu

Mansiyon: Emir Kürşat Özdemir – TED Üsküdar Koleji

Mansiyon: Ahsen Defne gönener – Terakki Vakfı Okulları

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/tuvalden-kaleme-duygularini-aktardilar-42266031