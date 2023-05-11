Hasan Cemal, Menekşe Kızıldere ve Garo Paylan hemşeri derneklerini ziyaret etti

İşhan Erdinç

Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları Hasan Cemal ve Menekşe Kızıldere ile HDP milletvekili Garo Paylan Ermeni hemşeri derneklerini ziyaret etti.

10 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30’da Kurtuluş’ta bulunan Sivaslı Ermeniler ve Dostları Derneği’ni ziyaret eden Cemal ve Kızıldere’ye, HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan ve YSP Şişli ilçe örgütü mensupları eşlik etti.



Toplantıda Cemal, katılımcılara ‘1915: Ermeni Soykırımı’ kitabını imzalarken, Ermenilerle ilgili tanıklıklarından ve hatıralarından söz etti.



Cemal, 1915 kitabı çıktıktan sonra tepkiler aldığını söyledi.



Menekşe Kızıldere, babaannesinin Ermeni olduğunu, daha sonra Müslüman olduğunu söyledi. 2. bölge adaylarından biri olduğunu söyleyerek kendisini tanıtan Kızıldere, parlamento seçimleri için partisi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kılıçdaroğlu için destek istedi.

Toplantıda konuşma yapan Paylan, “Desteğinizi bekliyoruz” dedi.Paylan şöyle konuştu.

“Bizler HDP olarak parti kapanma riski nedeniyle Yeşil Sol olarak seçime girdik. Yeşil Sol, bileşenlerimizden biri. İdeoloji aynı. Seçimde YSP’nin başarılı olacağına inanıyoruz. Yeni iktidara da güvenmiyoruz. Milliyetçi unsurları barındırıyorlar. Ekonomik politikalar konusunda neoliberal tutumu devam ettirebilirler. Kadının özgürlüğü konusunda sıkıntı yaratabilirler. Halkların eşitliği konusunda ayak sürebilirler. Madem irade parlamento olacaksa bu dönem biz ana muhalefet olma iddiasında olacağız. Anahtar güç olacağız. Demokrasi dışı hamle olursa biz güçlü muhalefet bloğu olacak. Desteğini bekliyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmadık. Bu önemliydi. Bizsiz kazanma şansı yok muhalefetin. Biz ilk turda bitirmek amacındayız. Bir oy bize, diğer oy Kılıçdaroğlu’na. Kılıçdaroğlu’nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda en kararlı seçmen YSP. Öfkeliler. Çözüm süreci bittiğinden beri karanlık dönemdeyiz. Önemli bir kavşaktayız. Başaramazsak da devam ederiz ama zor olur. Her bir oy çok önemli. Parlamento dengesi çok önemli. 14 gün daha bu stresi yaşamamak için herkes kararlı bir şekilde sandığa gitsin, hatta götürsün.”

Paylan, HDP’nin kendisini yeniden aday göstermemesi konusunda ise “Ben partinin kurucularındanım. Hep mücadelelerin içerisindeyim. Partide iki dönem kuralı var. Doğru olduğunu da düşünüyorum. Saygı duyuyorum. Ermeni vekil arayışımız oldu ama olumsuz sonuçlandı. Ermeni aday yok. Bu ciddi bir eksiklik, bunu kabul etmemiz lazım. Parti olarak bu konuda özeleştiri vermemiz gerekiyor. Ben sadece Ermeni vekil olmamaya çalıştım. Yeri geldiğinde Kürt ve Alevi oldum. Bu eksiklik çok önemli. Bu parti, bir Ermeni’nin başına bir şey gelirse orada olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yine de bu eksikliktir. Ben partimi bırakmadım. Başka kurullarda görev almaya devam edeceğim.” dedi.

Heyet, daha sonra Sasonlu Ermeniler Derneği’ni de ziyaret etti. Dernek başkanı Fikri Çalış, Paylan’ın adaylığı konusunda pozitif ayrımcılık beklediklerini söyledi.

Menekşe Kızıldere, konuşmasında seçimde ceberrut bir iktidarı göndereceklerini, Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini söyledi. Kurtuluş’lu olduğunu ifade eden Kızıldere, destek beklediklerini söyledi.



Ermenilerin acılarını paylaştığını söyleyen Hasan Cemal de, 54 yıllık gazetecilik faaliyetinden sonra siyasete atıldığını söyledi.. Cemal şöyle konuştu:

“Acıları anlamaya çalışarak yaşadım. Geçmişle barışmadan bu topraklarda huzur içinde yaşayamayız. Acıları unutmayacağız, esiri de olmayacağız. Ders çıkaracağız ki önümüzü aydınlatsın. İnsanlar olgunlaşıyorsa geçmişiyle yüzleştiği için olgunlaşıyor. Başka bir çare yok” .



Türkiye’de barış içinde yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen Cemal, AKP dönemi bittiğinde barış ve demokrasinin kapısının aralanacağını düşündüğünü ifade etti.



Burada tekrar söz alan Garo Paylan, tarihi seçime gittiklerini hatırlattı. YSP’nin HDP bileşeni olduğunu söyleyen Paylan, şunları söyledi:

“Parlamento seçiminde 100 vekillik hedefliyoruz. Bir anda güllük gülistanlık olmayacağız. Parlamentoda irade olacaksa güçlü Yeşil Sol bloğa ihtiyaç var. Bu da demokrasinin sigortası olacak. Ermenilerin, Kürtlerin, kadınların, Alevilerin ve bütün ötekilerin hakkını ve hukukunu koruyacak Yeşil Sol bloğa ihtiyaç var. Her bir oy çok önemli. Bu bölgede hedefimiz 5 vekil. Vekil adayımız Öztürk Türkdoğan’ın insan hakları konusunda verdiği mücadele çok önemli. Onun olması için de oy verin, oy verdirin Hasan Cemal, Öztürk Türkdoğan, Menekşe Kızıldere bütün yoldaşlarımız bir Ermeni’ye zarar gelirse orada olacak insanlardır.”



YSP heyeti, buluşmada halktan gelen soruları da yanıtladı. TİP’in seçimdeki tavrıyla ilgili gelen soruya Paylan, “Bir yıldır onların böyle bir düşüncesi var. Ben onları ikna etmeye çalıştım. Onların ‘HDP’nin alamayacağı oyları da alabiliriz’ diye düşünceleri vardı.Rakip duruma geldik ve bu duyguya zarar verdi. Bizler 80-100 milletvekili çıkarmayı düşünüyoruz. Sadece Kürt halkının desteği yetmez. Biz Halkların Demokratik Partisi’ysek bütün kimliklerin partisiyiz” dedi.



Paylan’ı mecliste göremeyecekleri için üzüleceklerini söyleyen katılımcılara Garo Paylan “Hep mücadelenin içerisinde olacağım” dedi.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28599/hasan-cemal-menekse-kizildere-ve-garo-paylan-hemseri-derneklerini-ziyaret-etti