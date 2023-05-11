Ermeni futbol yıldızı “Milan-İnter” maçın en iyi futbolcu oldu

10 Mayıs’ta Futbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde “Milan” kendi çatısı altında “İntere” konuk etti.

Maçın 11.dakikada Ermenistan Milli Futbol Takımın eski kaptanı Henrikh Mkhitaryan “Milan’a” karşı 2.golonu attı, birinci ise Edin Ceko attı. Mkhitaryan 62.dakikada oyundan alındı. “Milan”- “İnter” maçı 0:2 hesabında sona erdi.

Henrikh Mkhitaryan Şampiyonlar Ligi finali yarın “Milan”- “İnter” maçından sonra UEFA tarafından en iyi futbolcu olarak seçildi. Mkhitaryan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan ilk Ermeni futbolcu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/11/Futbol/248190