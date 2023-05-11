Bu Akşam: 100 Yahudi Yüz Sergisi Açılıyor

Albero Modiano’nun 100 Yahudi Yüz fotoğraf sergisinin açılışı 11 Mayıs 2023’te Schneidertempel Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Sergi 4 Haziran 2023 tarihine dek ziyaretçilere açık olacak.

Alberto Modiano’nun belgesel fotoğrafçılıktaki 40. senesini kutlaması sebebiyle gerçekleştirdiği bu sergide, Modiano’nun dört senelik emeğiyle fotoğrafladığı 125 sanatçı, müzisyen, yazar ve düşünürün portreleri yer alıyor.

Serginin 16:00 – 20:00 arasındaki açılışından sonra 21:00 – 23:00 saatleri arasında Tarihi İtalyan Sinagogu’nda gerçekleşecek konser ile etkinlik son bulacak.

I Fiori Della Primavera

Renan Koen ve Müzik Dostları

Renan Koen, Piano ve Soprano

Sedef Erçetin, Çello

Özata Ayan, Tanbur

https://www.avlaremoz.com/2023/05/11/bu-aksam-100-yahudi-yuz-sergisi-aciliyor/