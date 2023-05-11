Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Karşılıklı suçlamalar

Ermenistan, Azerbaycan ile sınırda çıkan çatışmada dört askerinin yaralandığını, Azerbaycan ise bir askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İki ülke çatışmanın başlamasından birbirini sorumlu tuttu.

DUVAR – Azerbaycan-Ermenistan sınırında bugün gece saatlerinde çatışma çıktı. Azerbaycan, çıkan çatışmada bir askerinin hayatını kaybettiğini, Ermenistan ise dört askerinin yaralandığını açıkladı. İki ülke çatışmalarla ilgili birbirini suçladı.

‘ŞİDDETİ TIRMANDIRMA’ SUÇLAMASI

Ermenistan Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Azerbaycan birliklerinin sınıra yakın bir maden bölgesinde askeri mevzilerine ateş açtığını, dört askerin yaralandığını ileri sürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ateş açanın Ermenistan olduğunu, bir askerin hayatını kaybettiğini iddia etti. Bakanlık ‘misilleme önlemleri aldığını’ açıkladı ancak detay vermedi. Azerbaycan, Ermenistan’ı, ‘şiddeti tırmandırmakla’ suçladı.

Ne olmuştu?

İki ülke arasında, Dağlık Karabağ bölgesi konusunda uzun süredir devam eden ihtilaf nedeniyle 1988-1994 ve 2020 yıllarında iki kez savaş çıktı. 2020’de 6 hafta süren savaş, Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkes ile sonuçlandı.

Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ’da nüfusun çoğu Ermeni. Son olarak bölgede 13 Eylül 2022’de çıkan çatışmalarda Ermenistan’da 49, Azerbaycan’da 50 askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İki ülke de birbirlerini ‘çatışmaları başlatmakla’ suçluyor. Azerbaycan geçtiğimiz haftalarda Ermenistan’ı Dağlık Karabağ bölgesine bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru’nun başlangıcına bir kontrol noktası oluşturmuş, bölgede gerilim yeniden artmıştı.

Bir süredir iki ülke arasında barış müzakereleri sürüyor. En son 1 Mayıs’ta ABD aracılığında görüşmeler yapılmış, ABD görüşmelerde bazı konularda ilerleme sağlandığını açıklamıştı.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington’un ‘amacının bakanların oturup birbirleriyle konuşabilmelerini sağlamak’ olduğunu söylemiş, müzakerelerin devamının önemini vurgulamıştı. (BBC Türkçe)

https://www.gazeteduvar.com.tr/azerbaycan-ermenistan-sinirinda-catisma-karsilikli-suclamalar-haber-1617763