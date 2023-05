Vatan Partisi’nin çözüm üreten adayları: İzmir’den İhsan Sefa: Emniyet sibobuyuz

E. Hv. Kur. Alb. İhsan Sefa, hemşerileri, silah arkadaşları, öğrencileri, hasılı her tanıyanın gönlünde taht kurmuş bir bilge. Babacanlığı, dürüstlüğü, bilgisiyle tanınıp seviliyor, sayılıyor. Cebinde engin askerlik ve siyaset tecrübesiyle Vatan Partisi’nin İzmir milletvekili adayı

FÜSUN İKİKARDEŞ / İZMİR

İzmir’de Vatan Partisi’nin 1. Bölge Adayı E. Hv. Kur. Alb. İhsan Sefa, seçim çalışmasını her gün sahada sürdürüyor. Pazar yerleri, çarşılar, kahvehaneler, lokaller, seçmenin olduğu her yer onun sahasına giriyor, kitaplarını imzalıyor. ‘Bakınız partimiz bu, ben de adayım, buyurun bizi tanıyın, sesimizi duyun’ diyor. Hepsi bu kadar mı? Sefa Komutan, partisini tanıtmak için tüm kanalları devreye sokmuş. Bir yandan aile toplantılarında yaşlısı genci her bir akrabasına birer mektup sunuyor, partisini ve neden destek istediğini bir bir sayıyor. Diğer yandan silah arkadaşlarıyla sohbet ediyor, yazışıyor, telefonlaşıyor. Bitmeyen enerjisi, tevazusu, bilge kişiliği onu tanıyan herkesin malumu olsa da tanımayanları düşündük… Faaliyetleri arasına girdik, neden Vatan Partisi dedik.

‘GÖREVDEYKEN SADECE DIŞ POLİTİKAYLA İLGİLİYDİM’

Komutanım, siyasetle ilginiz askerlik yıllarına mı dayanıyor?

Askerlik döneminde siyasetle hiç ilgilenmezdim. Yalnızca dış politikayı, gelişmeleri takip ederdim, ama ordudayken partim yoktu. Atatürk, vatan, millet derdim, o kadar. Hedeflerim bunlardı. Siyasette sağ-sol, x-y partisi diye ayrım yapmazdım. Bir siyasi partiye yakınlığım da yoktu.

FETÖ döneminde mi ilginiz başladı?

TSK’dan 2005’te emekli oldum. Benim görevde bulunduğum dönemde ordu içinde FETÖ’cüleri tespit etmek zordu. Görsek, anlasak barındırmazdık zaten. Kendilerini gizliyorlardı. Harp Akademisinden öğrencim olan Atatürkçü yurt sever olarak tanıdığımız bir subay, bir bakıyorsun FETÖ’den yargılanıyor. El verdiler, FETÖ tarafından kullanıldılar maalesef. Mesela Kazakistan’da askeri ataşe olduğum dönemdeki, “Askeri Ataşe Kazakistan” kitabımda da değindim bunların oradaki okullarında daha kapıdan girerken Atatürk fotoğrafları, Kurtuluş Savaşı resimleri ve İstiklal Marşı sizi karşılar…

Vatan Partisi’ni nasıl buldunuz? Sözde Ermeni soykırımına karşı mücadele mi etkiledi sizi?

Benim düsturum, her yapılan faaliyette vatandaş ne kazanır, milletim ne kazanır, ülkem ne kazanır olmuştur. Bu temel prensiplerimle özleştiği için Vatan Partisi’ndeyim. Binali Yıldırım’ın danışmanlığından ayrılmamın nedeni de bu planda olmuştur.

ORDUDAN EMEKLİ OLUNUR VATAN SAVAŞINDAN OLUNMAZ

Bakanlığı döneminde mi danışmandınız?

Evet, emekli olduktan sonra bana gelen teklif üzerine kendileriyle tanıştım ve 2006-2007 yılında danışmanlık yaptım, sonra kendi isteğimle ayrıldım. Bakan danışmanıyken şunu gördüm: Bu ülke için yapılacak her şeyin temeli ancak Meclis’te yapılabilirmiş. Çünkü yasama yeri Meclis! Yasadır, kanundur hepsi Meclis’te yapılır. Biz askerlik yaparken siyasetten uzak kalmayı öğrendik, doğrusu da bu. Emeklilikten sonra da siyasete yapanların kirliliğini, vekillik için liyakatten öte başka şeylerin döndüğünü görüp siyasetten uzak kalmayı yeğliyorduk. Biz yanlış yapmışız, ortam başkalarına kalıyor. ‘Ordudan emekli olunur, fakat vatan savaşından emekli olunmaz’ düşüncesiyle siyaset yapmaya karar verdim. Nisan 2015’te Vatan Partisi’ne katıldım.

‘HER OY GELECEK SEÇİME YATIRIM’

Vatan Partisi’ne katılmanız ve aday olmanız nasıl karşılandı?

Bütün arkadaşlarımla yazışıyorum, konuşuyorum. Sadece İzmir değil, her ilde tanıdığım var mutlaka… ‘Sefa seni sonuna kadar destekliyorum, ama önce şu Erdoğan’dan bir kurtulalım’ diyenler çıkıyor. Her gün kendilerine birçok mesaj geliyor. İşte sarayın gideri şu kadar, şu kadar milyon iç etti, belgeler, iddialar, vs. Ya da barajı geçer miyiz, diye endişe duyanlar oluyor. Bunlara karşılık, ‘Senin vereceğin her oy benim fişekliğimde bir mermidir, bu kez barajı geçemez isek oyun boşa gitmeyecek, gelecek seçimler için gücümüz olacaktır, barajı geçemez imajını yıkacak mermimiz olacaktır’ yanıtını veriyorum.

‘KORKMAYIN HİÇBİR ŞEY YAPAMAZLAR’

Seçimlerde tahmininiz nedir? Altılı Masa iktidar olur mu? Olursa başımıza taş yağacak mı?

Seçim sonuçları bana göre ortada, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilebilir, İzmir’de şansı daha yüksek. Ancak milletvekili konusunda bilinçli seçmen Millet İttifakı’nın adaylarından son derece rahatsız. Altılı Masa gizli ortağı bölücü PKK’nın Meclis’teki temsilcisinin HDP olduğu malum. Cumhurbaşkanlığını alsalar da hiç korkmayın, fazla bir şey yapamazlar! Millet onlara yaptırtmaz. Zaten kendi içlerinde dağılırlar. ‘Türkiye’de parlamenter sisteme geçeceğiz’ diyorlar. Diyelim geçtiler. Geçerlerse, milletvekili sayısı en fazla olan başbakan olacak. Bu durumda yeniden seçim yapmaları zorunlu. Çünkü anlaşmaları çok zor. Cumhur İttifakı da HÜDA PAR ile Hizbullah’ın siyasi temsilcilerini yanına aldı. Onlar da seçilse bu milletin sağ duyusu Cumhuriyetin temel dinamiklerine dokundurtmaz.

Ekonomimiz zaten zorda, dış borçlanmayla daha da batar mı?

Ekonomik olarak dışardan borç alacaklar, ama bir anda 100-200 milyar girmez, yavaş yavaş sıcak para girmeye başlar. Zaten daha fazla borçlanamadan bunlar iktidardan gider. Borçlanma ekonomisini yürütemezler, birkaç ay içinde dağılırlar ve ancak borçlanma değil tasarruf ile üretim ekonomisini savunan bizim iktidarımızla ekonomi rayına oturur.

TÜRKİYE’NİN BEKASI İÇİN EMNİYET SİBOBU

Sefa komutanın, dost ve akraba toplantılarında sunduğu mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Neden Vatan Partisini tercih ettim?

Torunlarımızın torunlarına varasıya kadar bizleri Ermenilere tazminat ödemeye mahkûm edecek Ermeni soykırımı yalanını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde büyük mücadeleler vererek bitiren ve en önemlisi de Yüce Milletimizi soykırımcı olarak karalamaktan kurtaran, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kurulan Amerikancı kumpaslarla mücadele ederek Silivri duvarlarını yıkan, 15 Temmuz 2016 gecesi tüm siyasiler şaşkınlık içindeyken Ulusal Kanal’da canlı yayına çıkıp “Bu bir Amerikancı darbe girişimidir! Türk Ordusu ve Türk Milleti bunu bastıracaktır” diyerek herkese cesaret verip darbe girişiminin bastırılmasında kilit rol oynayan, Silahlı Kuvvetler’de görevlerim esnasında NATO ve ABD’nin dost görünümü altında ülkemin yoksul insanlarından toplanan vergileri nasıl silahlanmaya harcattığına, bizi nasıl sömürdüğüne çok defa şahit olmuş ve ‘NATO’dan kurtulmalıyız’ diye düşünürken bu tezi tek savunan partinin Vatan Partisi olduğunu gözlemledim. En önemlisi de Vatan Emek Namus düsturu ile her icraatta “Ben ne kazanırım Partim ne kazanır önceliğini değil, vatandaş ne kazanır, millet ne kazanır ülke ne kazanır önceliğini gördüğüm için Vatan Partisi’ni tercih ettim.

AMERİKA’YA İTAATE HAZIRLAR

Bugün milletimiz önüne konulan iki ittifaktan birini seçmeye zorlanmaktadır. Bu ittifaklar toplamda 4,5 milyar TL seçim yardımı alarak sizlerin parasını size reklama harcıyorlar. Bunlardan birisi ABD’nin dizayn ettiği ve onlara itaat edecek Millet İttifakı, diğeri de zaman zaman ABD ye karşı dik durmakla beraber son dönemde Economist dergisinin de ifade ettiği gibi ‘uslanmış’ ve ABD’ye itaate hazırım diyen Cumhur İttifakıdır. Maalesef her iki ittifak da Anayasadan Türklüğü çıkarmayı, AB’nin dayattığı ‘Yerel Yönetimler Yasası’ ile özerk bölgeler ayrılmış bölünmüş Türkiye’yi kurmayı, laikliği kaldırmayı ve şeriat düzeni kurmayı programlarına almış olan partilerle ittifak yapmışlardır. Böyle bir ortamda Vatan Partisi’nin Meclis’te olması ülkemizin bekası açısından zorunludur.

Her iki ittifak da Türkiye’nin içine sokulduğu ekonomik sorunlara çözüm getirecek programdan yoksundur. Vatan Partisi Üretim Ekonomisi programlarıyla çıkış yolunu göstermektedir. Daha da önemlisi, Türk iş adamlarının yurtdışı bankalarda tuttuğu, tahminen 500 milyar doları bulan paralarını, üretimi teşvikle Türkiye’ye getirtecektir. Özetle borç batağına girmeden, faiz lobilerine esir olmadan iş adamlarımıza gerekli güveni sağlayıp kendi paramızla ülkemizi şaha kaldıracağız. Hiçbir partinin programında bunları göremezsiniz.

Sonuç olarak, bu seçimlerde ittifakların mecliste çoğunluğu önemli değil. Çünkü hükümeti kuracak olan, seçilen Cumhurbaşkanı’dır. Cumhurbaşkanı seçimlerinde dilediğinize oy verebilirsiniz, ancak milletvekili seçimlerinde Vatan Partisi’ne vereceğiniz oyla diğer partiler belki 3-5 vekil eksik çıkaracak, ancak Meclis’e girecek 8-10 vekil dahi olsa, Vatan Partili vekiller Türkiye’nin bekası için emniyet sibobu olacaktır. Ne bölücülerle beraberiz ne de irticacılarla Atatürk Cumhuriyeti için Mecliste olmalıyız”

