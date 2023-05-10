Kim Türk düşmanı?

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ALPER AKSOY

Filistin’in Kıbrıs Rum kesimi ile doğalgaz ortaklığı var. Akdeniz’de Türkiye’nin tam karşısında, hatta düşmanca…

Olsun, Filistin bizim kırmızı çizgimizdir!..

Filistin Karabağ’ın Ermenistan toprağı olduğunu iddia ediyor, dahası Ermeni soykırımını tanıyor.

Olsun, Filistin bizim kırmızı çizgimizdir!..

Filistin Diyarbakır’a “Kürdistan’ın başkenti, PKK özgürlük savaşçılarıdır” diyor.

Olsun, Filistin bizim kırmızı çizgimizdir!..

Filistin, Doğu Türkistan’da Çin’in soykırım politikasını destekliyor, “Çin haklıdır” diyor hatta.

Olsun, Filistin bizim kırmızı çizgimizdir!..

Son Karabağ savaşında İsrail Azerbaycan’a, Filistin Ermenistan’a açık destek vermişti.

Olsun, Filistin bizim kırmızı çizgimizdir!..

Filistin’e Arap dünyası sahip çıksın, onların tüyü bile kıpırdamıyor. Filistin benim kırmızı çizgim değil. Başıma daha saksı düşmedi.

Filistin dostları Türk düşmanıdır!.. Seçimde algı rüzgarının önünde kuru bir yaprak gibi savrulmayın!..

Ey Türk titre ve kendine dön!..

https://www.ciddigazete.com/kim-turk-dusmani