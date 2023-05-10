Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Gerekirse hepimiz Topal Osman oluruz

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Millet ittifakı için “Vücutlarına mermi yerler” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Buna karşılık “Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’nın adayıdır” ifadesini kullanan Bahçeli, “Gerekirse hepimiz Topal Osman olur, bu vatana göğsümüzü siper ederiz” dedi.

Devlet Bahçeli. (ANKA)

Bahçeli, partisinin Yalova’daki açık hava toplantısında millet ittifakını şöyle tehdit etmişti:

“Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”

ANKA’da yer alan habere göre Giresun’da konuşan Bahçeli, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, şunları dedi:

“Afrin’i geri almaktan bahsedenler PKK’lılardır, Afrin’i geri almaktan bahsedenler HDP ve Yeşil Sol Parti’deki hainlerdir. Yalova’da yaptığım açıklamaya cevap, İYİ Parti başkanından geldi. Ben PKK’lı teröristlere taşı attım, ses İYİ Parti başkanından çıktı.”

Bahçeli konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, Topal Osman’ı şu sözlerle övdü:

“Biz, Sorosçu Osman Kavala’yı değil, Topal Osman Ağa’yı biliriz. Rahmetle ve şükranla yad ederiz. Biz, adaleti bir casus, bir terörist için değil, bir kahraman için talep ederiz. Kılıçdaroğlu, PKK’nın adayıdır. Kılıçdaroğlu; FETÖ’nün, KHK’lıların, bölücülerin, canilerin umududur. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı Truva Atı’dır. Türkiye’yi böldürmeyeceğiz, devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimiz Topal Osman olur, bu vatana göğsümüzü siper ederiz.”

Topal Osman kimdir?

Çepni Türklerinden Topal Osman, 1883’te Giresun’da doğdu. Topal Osman’ın Teşkilat-ı Mahsusa’ya bağlı olarak Artvin yöresindeki Ermeni tehcirinde rol aldığı biliniyor. Topal Osman’ın adı 1’inci Dünya Savaşı sonrası Karadeniz’de Ermenilerin, Pontus Rumlarının köylerini basmakla ve buralardaki kanlı saldırılarla anılıyor. Topal Osman’ın ayrıca 1921’de Koçgiri’de Kürt ve Alevilere saldırılarda yer aldığı da kaynaklar tarafından aktarılan bilgiler arasında. Öte yandan toplumun bir kesimi tarafından da ‘millî mücadele kahramanı’ olarak adlandırılıyor.

Topal Osman, 27 Mart 1923’te milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Kendisi ve adamları için yakalama emri çıkarıldı. Topal Osman, 1 Nisan 1923 gecesi Papazın Bağı’ndaki evine baskında çatışma sonucu yakalandı. Muhafız taburu komutanı yüzbaşı İsmail Hakkı Tekçe tarafından öldürüldü. Başı kesildi ve Çankaya yakınlarına gömüldü.

https://www.diken.com.tr/bahceli-kilicdaroglunu-hedef-aldi-gerekirse-hepimiz-topal-osman-oluruz/