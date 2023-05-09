Yeşil Sol Parti Mardin adayı Aslan: Halkların kardeşliğine inanıyorum

Mardin (Rûdaw) – Yeşil Sol Parti Mardin 4. sıra milletvekili adayı George Aslan, “Ben devrimciyim, halkların kardeşliğine inanıyorum. Bundan dolayı da seçilirsem ‘Parlamentoda halkların sesi olacağım’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Rûdaw TV’de Abdulselam Akıncı’nın sunduğu “Berbijêr-Aday” programının bugünkü konuğu Yeşil Sol Parti Mardin 4. sıra milletvekili adayı George Aslan oldu.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden bir sene sonra tutuklanan Aslan, yaklaşık 26 ay Ankara Mamak Cezavi’nde kalmış.

Cezavinden çıktıktan sonra aldığı 7 yıllık cezadan ötürü Avrupa’ya giden Aslan, siyasi faaliyetlerini orada da sürdürmüş.

“Yeşil Sol Parti dışındaki hiçbir parti ‘Kapılarımız tüm halklara açıktır’ demedi”

35 yıl Hollanda’da yaşayan 1958 doğumlu George Aslan, Yeşil Sol Parti’den aday olmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Seçime 25 parti katılıyor, Yeşil Sol Parti dışındaki hiçbir parti ‘Kapılarımız tüm halklara açıktır’ demedi. Bu tutumu kimseden görmedik. Muhalefet partileri içerisinde gidebileceğimiz bir bu parti var. AKP’ye mi gideceğiz MHP’ye mi?”

“Yeşil Sol Parti’de halklara imkan tanıyan, onlara yol açan bir gelenek var”

AK Parti, MHP ve CHP’den teklif gelmesi hâlinde bu teklifleri kabul etmeyeceğini aktaran Aslan, “Yeşil Sol Parti’de Halkın Emek Partisi’nden (HEP) gelen ve halklara imkan tanıyan, onlara yol açan bir gelenek var. Benden önce de Süryani 2 milletvekili parlamentoya girdi. Bir dönem Erol Dora bir dönem de Tuma Çelik vardı. Yeşil Sol Parti, Ermeni ve Süryanilere yer verilmesi gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

“Halkların sesi olacağım”

Yeşil Sol Parti’den aday olmak için teklif almadığını, kendisinin başvuru yaptığını belirten Aslan, “Midyat’a gelip burada seçim ofisi açtığımız gün halka şunları söyledim: ‘Eğer seçilip parlamentoya gidersem Mardin halklarının sesi olacağım.’ Önce onların sonra da ezilen tüm halkların sesi olacağıma söz verdim. Ben devrimciyim, halkların kardeşliğine inanıyorum. Bundan dolayı da seçilirsem ‘Parlamentoda halkların sesi olacağım’ diyorum” diye belirtti.

“Avrupa’dan dönen Süryani ve Ezidilerin tapu sorunu var”

George Aslan, Avrupa’dan dönen Süryani ve Ezidilerin sorunlarına ilişkin şunları ifade etti:

“Avrupa’ya giden pek çok Süryani dönüp köylerini yeniden inşa etti. 15 yıl öncesine kadar Bagok Dağı’ndaki tüm köyler boştu. Şimdi ise insanlar bu köylere döndü. Şimdi bu köylerde büyük bir arazi ve tapu sorunu var. Bu sorunu sadece Süryaniler değil, Ezidiler de yaşıyor. Avrupa’ya giden birçok kişinin arazileri hazineye devredildi. Hazinenin bu malları da TOKİ’nini eline geçti ve TOKİ bunları fahiş fiyatlarla satıyor. Bu kabul edilemez, bu konuyu meclisin gündemine getirerek bu halkın sesi olacağım.”

Çocukluğunda Kürtçe bildiğini söyleyen Aslan, Kürtçesinin Avrupa’da daha da geliştirdiğini belirtti.

Müziği sevdiğini söyleyen Aslan, “Süryanice, Kürtçe ve Türkçe müzik dinliyorum. Tiyatroyu ve kitap okumayı seviyorum” diyerek seçmenleri için Süryanice bir şarkı da seslendirdi.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/0905202319