Paşinyan ve Aliyev 14 Mayıs’ta görüşecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Avrupa Konseyi Başkanı Cherles Michel’in ev sahipliğinde 14 Mayıs’ta biraraya gelecek.

Michel’in ofisinden yapılan açıklamaya göre liderler, 14 Mayıs 2023’te Brüksel’de üçlü bir toplantıda tekrar toplanma konusunda anlaştılar.

Görüşmeler ayrıca, 1 Haziran 2023’te Kişinev’de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte yapacakları bir toplantıyla desteklenecek.

Açıklamaya göre liderler ayrıca, gerekli sıklıkta üçlü olarak Brüksel’de toplanmaya devam etme konusunda anlaştılar.

Paşinyan ve Aliyev daha önce de Michel’in ev sahipliğinde Brüksel’de biraraya gelmişti.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak Moskova’da İkinci Dünya Savaşı’ndaki zafere adanmış etkinliklere katılıyor.

Agos