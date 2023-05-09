Hedef 2 milyon ‘nitelikli’ turist

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THY, Amerika’nın Los Angeles kentine çıkarma yaptı. Amaç, en az 1.000 dolar harcayacak ‘nitelikli’ Amerikalı turistleri Türkiye’ye getirmek. Muhteşem gala gecesinde dünyaca ünlü mankenler Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid, Türkiye hayranı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck gibi ünlüler vardı. Murat Dağaslan’ın fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Gecede bizi ağırlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerika gibi dev bir pazarda neler hedeflediklerini, planlarını anlattı…

SON yıllarda hangi turizmciye sorsanız aynı şeyi duyarsınız: “Nitelikli turist gelmiyor.” Nitelikten kasıt; ortalama 40-50 Dolardeğil de en az 1.000 dolar-ki bu rakam sağlık, spor ya da inanç turizmi ile 5-6 bin dolara çıkabilir- harcayan, Amerikalı turist. Bu sebeple dünyanın üçüncü büyük havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Los Angeles’a adeta çıkarma yaptı. Hedef, ABD’den Türkiye’ye gelen turist sayısını ikiye katlamak, İstanbul Havalimanı’ndan dünyanın dört bir yanına dağılan misafirleri Anadolu’ya uçurmak ve THY’nin madalyasını da bronzdan gümüşe çıkarmak. İlki New York, ikincisi Miami’de yapılan tanıtımların ‘Melekler Şehri’ olarak bilinen, Hollywood ile Film endüstrisinin zirvesindeki Los Angeles’taki üçüncü ayağına katılan beş kadın gazeteciden biriydim.

‘GEÇMİŞE DEĞİL DE KEŞKE KARDEŞLİĞE ODAKLANSAK’

Los Angeles Uluslararası Havalimanı, ABD’deki en yoğun ikinci havalimanı. Ama endişeye mahal yok! THY bizimle. Mihmandarlıkları sayesinde o kalabalığı hiç hissetmiyoruz. Kolaylıkla pasaport ve bagaj işlemlerinden geçip şehre doğru yola koyuluyoruz. California, özellikle Los Angeles (LA) dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’dan da bileceğiniz gibi Ermeni diasporasının güçlü olduğu şehirlerden. Ve öğreniyoruz ki aracımızın sürücüsü Abraham Toloyan, 15 yıl önce ailesi ile Erivan’dan göç eden, dedeleri Bandırmalı bir Ermeni. Nereli olduğumuzu biliyor, “Barış Manço, Emel Sayın ve Zeki Müren’i çok severim” diyor Türkçe. Zaten gezinin kalanında da iletişimimiz çoğunlukla Türkçe devam ediyor. Malum konu, ‘sözde soykırım’ da geliyor gündeme elbet. Türk kahvelerimizi yudumlarken (hanımı yapıp matara ile göndermiş) o diyor ki: “Geçmişe değil de kardeşliğe odaklansak keşke.” Sonra başlıyor udi dedesinin öğrettiği bir parçayı mırıldanmaya: “Oooo mastika, mastika… Oooo şişe dolu mastika…”

Yaşa be Abraham! Trafiğin İstanbul’u hiç aratmadığı LA’de böyle bir karşılama ve garip duygularla varıyoruz otele.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün davetlisi olarak Academy Museum of Motion Pictures’taki galadayız. Türkiye’den Los Angeles’a, 13 saat süren yolculuk sırasında THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile (yolculuk sebebi ile biraz özensiz bir kıyafetle) konuşma şansımız olmuştu, gecede ise en şık halimizle yine yan yanayız.

MUHTEŞEM GALA

Konuklar arasında dünyaca ünlü mankenler Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid’i, Türkiye hayranı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck’ı görüyorum. Hemen arkamızda Los Angeles’ın ünlü müzesi LACMA var. Murat Dağaslan’ın Türkiye’nin dört bir yanında çektiği, “Connect” isimli fotoğraf sergisi görmeye değer. Fonda DJ Mahmut Orhan’ın harika performansı, girişte de sanatçı Ardan Gökmenoğlu’nun post it’lerden yaptığı muhteşem bir THY uçağı var. Onun önünde uzun uzun sohbet ettik Prof. Dr. Bolat ile. Konuşmamızın satır başları ise şöyle:

GÖZÜMÜZ TRANSİT YOLCUDA

“Geçen sene THY olarak toplam 72 milyon yolcu taşıdık, bunun 25-26 milyonu turist. Türkiye gelen turist sayısı ise 52 milyon ve yarısını da THY taşıdı. Yani THY’nin yolcu taşımak gibi sorunumuz yok, uçaklarımız zaten dolu. Ancak bu yolcuların önemli bir kısmı, özellikle de transit geçenler, Türkiye’ye gelsin istiyoruz. THY’nin sadece ABD’den taşıdığı 3.5 milyon yolcunun sadece 1 milyonu Türkiye’ye direkt geliyor. Gerisi transit. Peki bu transit yolcuları kazanmak için ne yapıyoruz? İstanbul zaten revaçta ama yanı sıra Türkiye’nin sadece İstanbul’dan ibaret olmadığını anlatıyoruz. Anadolu’nun üç kadim dinin ve medeniyetin beşiği olduğunu anlatarak Göbeklitepe’yi, Mardin’i, Diyarbakır, Kapadokya ve Urfa’yı ön plana çıkarıyoruz. Bu bölgelere turlar hazırlıyor, bölgelere özgü tanıtım filmleri çekiyoruz. Bu yıl hedefimiz 85 milyon yolcu taşımak. Bunun hiç olmazsa beşte ikisini turiste çevirme niyetindeyiz. New York, Miami ve Los Angeles’taki etkinliklerin amacı bu; Türkiye’ye katkıyı artırmak, nitelikli turist kazandırmak.”

ÜST SEGMENT TURİST

“Türkiye’ye gelen turist segmentini değiştirmek de öncelikli hedefimiz. Bir örnek vereyim: Geçen sene Meksika Cancun’a 13-14 milyon turist gelmiş. Ne kadar gelir toplanmış? 40 milyar dolar! Peki biz? 52 milyon turist 42 milyar dolar bırakmış. Farka bak! Antalya’nın artık bir Cancun olması lazım. Sağlık, spor ve inanç turizmi ile bunu başarabiliriz. Yıl bitmeden ise Avustralya hedefimiz var. Bir Avustralya yolculuğu 17 saat sürüyor ve gelen misafir en az bir hafta kalıyor. Avustralyalı turistin bıraktığı para minimum 3-4 bin dolar. 100 bin Avustralyalı turist istiyoruz. Bir de ‘Türkiye’de deprem oldu ama her şey yolunda, seyahat planınızı ertelemeyin’ demek niyetindeyiz.”

TÜRK DİZİLERİ EN BÜYÜK GÜÇ

– “İspanyolca konuşan 80 milyon Amerikalı Türk dizisi izliyor. Türkiye’ye gelen turistler, Türk oyuncu ve dizilerde geçen mekânları görmek için can atıyor. Dolayısıyla yapımcılarla ve Türk oyuncularla da işbirliği içindeyiz. Miami’ye Cansu Dere’yi de davet etmiştik. Daha havalimanında fotoğraf için sıraya girdiler. Meksika’da Hilal Altınbilek’in dizisi çok izleniyor mesela, ki o da bizimle. Sırada Engin Altan Düzyatan ile reklam filmi var. Kerem Bürsin ile çekimlere başladık bile. Bu filmler Türkiye değil bu oyuncularımızın popüler olduğu ülkelerde ilgiyi çekebilmek için.”

YABANCI ÖĞRENCİ TURİZMİ

– “Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler arkadaş, anne-baba, ailesini Türkiye’ye getirsin istiyoruz. Onlara indirimler yapacağız, kampanyalar düzenleyeceğiz. Aileler gelip, gezsin, harcasın, sağlıkla ilgili işlerini görsünler ve bizimle bir bağ kursunlar derdindeyiz.”

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/hedef-2-milyon-nitelikli-turist-42264169