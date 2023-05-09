Ermeni Cemaati’nden Erdoğan’a destek açıklaması: Vefa borcunu desteğimizle ödemeliyiz

Ermeni asıllı AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Sevan Sıvacıoğlu Ermeni cemaatlerinin düzenlediği programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini açıkladı. Sıvacıoğlu, “Zaman destek olma vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza seçimlerde ve Türkiye Yüzyılı’na desteğimizi vefa anlamında göstermeliyiz” dedi.

Ermeni Cemaati Vartanans Ermeni Kilisesi’nde bir araya geldi. Toplantıda Ermeni asıllı AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Sevan Sıvacıoğlu konuşma yaptı.

Sıvacıoğlu adına düzenlenen toplantıya, Feriköy Sırpots Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer, Ruhani Meclis 2. Sekreteri ve Feriköy Kilisesi din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘MİLLETVEKİLİ ADAYIMIZI MECLİS’E GÖNDERECEĞİZ’

Ruhani Meclis 2. Sekreteri ve Feriköy Kilisesi din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan konuşmasında, “Böyle güzel bir gecede çok sevdiğimiz sevgili Sevan’ı Ankara’ya göndermek için burada bir araya geldik. Sevgili Sevan’la bizim yolumuz Patrik seçimlerinde kesişti. Öyle ki ben bizzat şahit olduğum vakıf seçimleri ve onun tüzüğüyle yapılan çalışmalarda doktor Sevan’ın sadece Ermeni cemaati için değil burada kardeş cemaatlerimiz, Süryani cemaati ve diğer Rum cemaati, Katolik cemaatleri için de nasıl bir köprü olduğuna şahitlik ettik. Bugün ise kendisini milletvekili adayı olarak kucaklıyoruz. Öyle ki bir insanın yaptığı işler onun pozitifliği, onun çalışkanlığı bizi Ankara’da temsil edecek bir düzeye getirdi” dedi.

SIVACIOĞLU: ZAMAN DESTEK OLMA VAKTİDİR

Dr. Sevan Sıvacıoğlu, “2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sürecinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle AK Parti 2. Bölge 9. Sıra milletvekili adaylığım bulunmaktadır” diyerek şunları ekledi:

“Bu adaylıkla birlikte azınlıkları, cemaatlerimizi mecliste temsil etme sorumluluğu verilmiştir. Bu benim için büyük bir gurur ve onurdur. Meclis yolculuğumda cemaatimin beni desteksiz ve ilgisiz bırakmayacağından eminim. Ebetteki meclisimizde cemaatlerimizin tüm sorunlarını, dilek isteklerini takipçisi olacağım. Okullarımızın maddi sorunları, öğretmen ve yardımcı personel problemlerimizi, eğitime destek projelerimizi, bina güçlendirme ve dönüşümlerini, kiliselerimizin, sinagoglarımızın, din adamlarımızın ihtiyaçları gibi konular çalışma alanlarımız olacaktır. Ben Kurtuluş’luyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın semtinin Kasımpaşa, Beyoğlu olduğunu herkes bilir. Kendileriyle sohbetlerimizde bizleri, ailelerimizi yakından tanıdığını, Kurtuluş, Feriköy dendiğinde ‘ne güzel günlerdi, ne hatıralarımız vardı’ derken yüzündeki mutluluğa şahit olmuşumdur. Cemaatimizden yakından tanıdığı isimler ile yakın dostlukları olduğunu bilirim. Zaman destek olma vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza seçimlerde ve Türkiye yüzyılına desteğimizi işte tam bu vefa anlamında göstermeliyiz.”

ATEŞYAN: AZINLIKLARIN ELÇİSİ OLARAK KABUL ETTİ

Baş Episkopos Aram Ateşyan ise “Sayın Cumhurbaşkanımız cemaatimizin değerli üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu’nu milletvekilliğine, azınlıkların elçisi olarak kabul etti. Biz bugün toplanmışız, sevgili dostumuzu, kardeşimizi bu cemaatimizin sevgili üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu’nu makamına inşallah yolculamak için, oturtmak için ve bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

https://www.karar.com/guncel-haberler/ermeni-cemaatinden-erdogana-destek-aciklamasi-1750276