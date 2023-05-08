Yeniden Refah Partisi Protestan kilise cemaatinden oy istedi 

Yeniden Refah Partisi Atakum İlçe Başkanı Serdar Yaman ve yönetimi ile birlikte Protestan kilisesini ziyaret etti. Klisede oy isteyen Başkan Yaman sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Yine Milli Görüş lideri Rahmetli Prf Dr Necmettin Erbakan hocamızı Almanya’da bulunan bir “scientology” kilisesinin daveti üzerine kiliseye gittiklerinde, kendilerini ellerinde Türk bayrakları bulunan bin civarında Alman’ın karşıladığını, Erbakan Hoca’nın kilisede iki rekât namaz kıldıktan sonra o bin kişiye İslam’ı anlatmış , ayrıca çeşitli dönemlerde Rahmetli Erbakan hocamızın davetiyle en az iki yüz civarında insanın İslam ile müşerref olduğunu biliyoruz. Bizler MİLLİ GÖRÜŞLER olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını din dil ırk mezhep ayırt etmeksizin oy istiyoruz . Bütünleştirici bir tutum sergiliyoruz. Zira Atakumlu hemşerilerimiz de bu vatanın evladı ve oy kullanacaklar . Yaptıklarımızı anlattık , yapacaklarımızın teminatının Milli Görüş düsturu olduğundan bahsettik , oylarına takip olduğumuzu söyledik . Gittiğimizde 80 kişi civarında hemşerimiz bize Büyük teveccüh gösterdiler . İlk defa bir siyasi partinin cemaate seslenmesine müsade ettiklerini ve Yeniden Refaha oylarını vereceklerinden bahsettiler .”

“Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fethettiğinde azınlık cemaatlerin yanına gidip “Sizin dini inanışlarınız bizim garantimiz altındadır” dediğinden dolayı adaleti ve merhameti ile bilinir.

Başkan Yaman’ın ardından kilisede konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Milletvekili Mustafa Barutçu ise;

“-Allahın selamı üzerinize olsun

Öncelikle bizi misafir olarak ağırladığınız için teşekkür ederiz .

Ben Mustafa Barutcu . Samsunluyum 42 yaşındayım Beş çocuk babasıyım , ticaret ile uğraşıyorum , 30 senedir siyasetin içinde olsamda 22 senedir ilçe başkanlıkları , dernek başkanlıkları ve birçok organizasyonlarda bizzat aktif olarak yöneticilik yaptım. Şimdide karşınıza Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı olarak geldim

Bizim için hz Adem neyse hz Musa neyse hazreti İsa’da odur. İnanışımız gereği hepsi peygamberdir. İmanımızın şartlarındandır peygamberlere inanmak.

Bu bağlamda sizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Atakumlu hemşerilerimiz olarak oy kullanacaksınız. Rahmetli Necmettin Erban hocamızın , liderimiz DR Fatih ERBAKAN’ın bize öğretisi ; insanlar için yargıda adalet yönetimde adalet ve paylaşımda adalet düsturu üzerine siyaset yapıyoruz.

Milli Görüş , Doğruları savunup lokomotif olan , yanlışların karşısında durup doğru politikalar ile yapıcı siyaset için meclise girmek istiyor. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan cennet vatanımız da Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin din dil ırk mezhep gözetmeksizin eşin şartlarda bu devletten hizmet alması , ötekileştirmeden yaşamak, yaşatmak isteğindeyiz.

Atakum ilçe başkanımız Syn SERDAR YAMAN sizi ziyaret etmemiz yolunda bize istekte bulununca , ziyaret edip oylarınıza talip olduğumuzu söylemek istedik.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Allaha emanet olun. Milletvekilliği oyunuzu Yeniden Refaha verin, Refaha kavuşun “ dedi .

Liderimiz , Muhterem Genel Başkanımız Syn Dr Fatih Erbakan ile MİLLİ GÖRÜŞ meclise inşallah diyoruz .