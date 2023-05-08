Paşinyan Azerbaycan ile temel anlaşmazlıkları paylaştı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Prag ziyareti sırasında Radio Free Europe/Radio Liberty kanalına röportaj verdi. Paşinyan Azerbaycan ile süren temaslardaki temel anlaşmazlıkları sıraladı.

Paşinyan temel anlaşmazlıkların Dağlık Karabağ ve diğer konularla ilgili olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Prag ve Soçi’de Ermenistan ve Azerbaycan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdıkları kaydedilmesine rağmen, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın 29.800 kilometrekarelik toprak bütünlüğünü tanıdığı konusunda bize güven verecek barış antlaşması taslağının metni üzerinde hala bir anlaşmaya varamadık.”

Paşinyan şöyle devam etti:

“Sınır belirlenmesi süreciyle ilgili bir sorun var, sonuçta çok önemli bir sorun da barış antlaşmasının imzalanmasından sonra barışın sağlanması sorunu. Hem uluslararası mekanizmalar, hem de yerel mekanizmalar dikkate alınmalıdır.

Birlikler nerede konuşlanmalı, nasıl konumlandırılmalı, askerden arındırılmış bir bölgemiz olmalı mı? Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarının ele alınması var.”



Paşinyan sürece dair şu bilgileri paylaştı:

“Ağustos 2022’de Rus tarafı yazılı bir teklif sundu, biz kabul ettik, Azerbaycan reddetti. Rusya’nın bu seçeneği ikinci kez masaya koyma sürecini görmedik. Masaya konulduğu zaman, onunla ilerlemeye hazırız. Ancak Rusya Federasyonu bu seçeneği ne kadar takip ediyor? Diyelim ki Berkaber köyü, Vazaşen, Aygehovit, Paravakar köylerinin topraklarını Azerbaycan geri vermeye hazır mı, eğer hazırsa, evet, biz de hazırız. Lakin burada başka bir sorun var. Farz edelim ki Azerbaycan veya Ermenistan ordusu bu hatta duruyor ve o hattan çekilecek, buna prensipte katılıyoruz, fakat nereye çekilsin, nerede duracak? Demek ki orada sınır var, varsa o sınırı baz alalım ve sınırın bu tarafında Azerbaycan askeri olmasın, sınırın diğer tarafında Ermeni askeri olmasın. Önce imzalayıp, sonra hem bizim, hem de onların geri çekilmesine hazırız, ancak yanlış yoruma yer kalmayacak şekilde yazılmalı ve imzalanmalıdır”

(Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28575/pasinyan-azerbaycan-ile-temel-anlasmazliklari-paylasti