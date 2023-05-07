Niğde’de uluslararası resim sergisi açıldı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) – NİĞDE Belediyesi’nin, Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu ile birlikte düzenlediği ‘Sanat Sarsıntısı -11; Ekmek Herkese Yeter. Gezegenine sahip çık’ temalı resim sergisi, açıldı. Sergide, 53 ülkeden 115 sanatçıya ait 145 eser yer alıyor.

Niğde Belediyesi’nin Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu ile birlikte düzenlediği ve küratörlüğünü ressam Safa Büte’nin yaptığı “Sanat Sarsıntısı -11; Su ve Ekmek Herkese Yeter, Gezegenine Sahip Çık” temalı resim sergisinin açılışı, belediyeye ait sanat galerisinde dün yapıldı.

Sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir “Tüm katılımcılarımıza ve Panamá Büyükelçiliği’nden

Kültür ve Ticaret Ataşesi Christine Brostella ve Guillermo Kessler’e ‘hoş geldiniz’ diyorum.

Bu etkinliğimizde 53 ülkeden 115 sanatçının 145 çalışması yer almıştır. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecektir” dedi.

SERGİ REKORA İMZA ATTI

Panama’dan 3, İngiltere’den 1 ve Türkiye’den 5 sanatçının hazır bulunduğu sergi; aynı zamanda katılımcı ülke fazlalığı ve farklılığı bakımından bir rekora imza attı. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan sergilerde, katılımcı ülke sayısı en çok 20-23 civarındayken, açılışı gerçekleştirilen bu sergide katılımcı ülke sayısı 53’e ulaştı.

Sergi 10 gün boyunca; saat 13.00-16.00 saatleri arasında eski Ermeni kilisesinde ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açık olacak. (DHA)

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/nigde/merkez/nigdede-uluslararasi-resim-sergisi-acildi-42263397