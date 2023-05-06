Konya’da 5 bin yıllık Rum köyündeki Anadolu’nun ilk kilisesi: Aya Elenia Kilisesi

Konya’da, 5 bin yıllık Rum köyü olarak bilinen Sille Mahallesi’ndeki Aya Elenia Kilisesi, Anadolu’nun ilk kiliselerinden biri olarak biliniyor.

TÜRKÇE İBADET YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Zaman içerisinde Hristiyanlık dünyası için merkez haline gelen Aya Elenia Kilisesi’nde Türkçe ibadet yapıldığı ortaya çıktı.

TARİH İZLERİNİ TAŞIYOR

Rum köyü olarak bilinen Sille Mahallesi, 5 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Her köşesi tarih kokan Sille; Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı’nın izlerini taşıyor.

Tarih boyunca medeniyetlerin üzerinde yaşadığı bölgede ilk yerleşimin Neolitik Çağa kadar uzandığı tahmin ediliyor.

TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARAN KİLİSE

Sille Mahallesinde tarihi gün yüzüne çıkaran önemli bir kilise de bulunuyor.. Aya Elenia Kilisesi… Aya Elenia Kilisesi Anadolu’daki ilk kiliselerden biri olarak biliniyor. Kilise, şuan müze olarak kullanılıyor.

MİLATTAN SONRA 327 YILINDA KURULDU

Milattan sonra 327 yılında kurulan Aya Elenia Kilisesi, Constantinus’un annesi Helena tarafından Kudüs yolcuğu sırasında yaptırıldı.

Zamanla önemi artan Aya Elenia Kilisesi, Hristiyanlık dünyası için önemli bir merkez haline geldi. Dini konular için sıkıntısını çözmek isteyen Hristiyanlar kiliseye gelerek ibadet etmeye başladı.

Kilisenin iç kapısının üstünde Yunan harfleriyle yazılmış Türkçe bir tamir kitabesi kilisenin tarihi hakkında bilgi veriyor. Bu kitabe 1833 tarihli ve aynı zamanda kitabenin üzerinde kilisenin 4. Tamiratın Sultan Abdulmecit döneminde gördüğünü belirten üç satırlık bir kitabe daha bulunuyor.

https://www.konhaber.com/guncel/konya_da_5_bin_yillik_rum_koyundeki_anadolu_nun_ilk_kilisesi_aya_elenia_kilisesi-1909208h