Hıdırellez Kutlamasına Hasar Engeli

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi‘nde her yıl Hıdırellez’i kutlayan Hristiyanlar ve Müslümanlar mum yakıp, dilek tutarken bu yıl dua edip dilek tutmak isteyenler kilisenin kapısından geri döndüler.

Depremde zarar gören Kilisede can güvenliği nedeniyle binlerce insanın akın ederek tehlikeli olmaması için Kilise yönetimi tarafından kapıya, ”Kilisemiz depremde zarar gördüğünden 5 Mayıs tarihinde geleneksel Hıdrellez Etkinlikleri Yapılamayacaktır” denildi. Kiliseye dua etmek için gelen vatandaşlar kapıdaki yazıyı okuyup kapıyı çalarak görevliden bilgi aldılar.

Kilise kapısından dua ederek geri dönen vatandaşlar, Kötü günler yaşıyoruz bir nebze psikolojimize açısından iyi olacağını düşünerek geldik ama maalesef kapalı bu sene de böyle dua edeceğiz.” diyerek şunları söylediler:

“Hatay’ımızın güzel renkleri hıdrellez günü güzel etkinlikler adına bütün insanlar kaynaşıp bir arada oluyorduk. O coşkuyu tekrar yaşamak amacıyla kiliseye geldik görmek istedik inşallah bir sonraki yıl Hıdrellez günü birlik beraberlik ve coşkuyla kutlarız. Hatay’ımız tekrar dirilecek ve tekrar ayakta olacak sevgiyle birlik beraberlik güzel günler olsun gelemeyen insanlar adına içlerinden ne geçiyorsa dilekleri kabul olsun bizimde dualarımız kabul olsun.

Daha üzücü durumlar Bir daha yaşamamak dileğiyle güzel insanlar güzel duygular olsun tekrar kötü emeller yaşanmasın vekiller biraz daha önlem alsın.”

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, Bir deprem felaketi yaşadık ve bu deprem felaketi bütün ibadethaneler gibi bizim de kilisemiz zarar gördü.

Her Yıl geleneksel olarak Hıdırellez etkinlikleri yapıldığı Aziz George kilisesi de maalesef doğu ve batı duvarları tamamen ayrışmış vaziyette açıkçası biz burada çok az sayıda namaz kılıyoruz ibadet yapıyoruz. çok az sayıda cemaat mensubumuz ile ama bildiğiniz gibi Hıdırellez günlerinde burası binlerce kişinin uğrak yeri oluyor ve biz yönetim kurulu olarak böyle bir riske girmemek için karar aldık. Kilise içerisine ve bahçesine bu seneye mahsus olmak üzere Hıdırellez etkinlikleri yapılmaması gerektiğini uygun gördük. bu kararı alırken özellikle güvenlik açısından insanlarımızın güvenliği açısından Hıdırellez hepimizin birlikte kutladığı en müstesna bir gün mutlulukların sevginin kardeşliğin yeşermek üzere dua edildiği bir gün bildiğiniz gibi deprem felaketinde bir çok insanımızı on binlerce insanımızı kaybettik birçok insanımız acılar çekti ben burada böyle bir günde kutsal mübarek günde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza yüce Rabbim rahmet diliyorum. Bir an önce devletimizin yaşadığımızın bu güzide topraklarının sıkıntı çeken insanlarımız sıkıntılarını giderileceğine inanıyorum ve gelecek yıl bu bahsettiğimiz kültürlü tabiat varlığı kiliselerimiz camilerimiz diğer ibadet yerlerimiz restore edilmiş olur ve huzur içerisinde yine yaşantımıza devam etmiş oluruz.”

