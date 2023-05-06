Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: İsviçreli Muhafızlar

Dünyanın en eski ve halen faaliyette olan en küçük muhafız birliği İsviçreli Muhafızlar, 500 yılı aşkın süredir Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa’yı ve ikametgahını koruyor

İsviçreli bir piskoposun doğrudan Papa‘nın kontrolünde faaliyet gösterecek kalıcı bir İsviçrebirliğinin kurulması önerisini takiben Papa 2. Juliustarafından 1506‘da oluşturulan İsviçreli Muhafızlar, bazı kesintiler olsa da o tarihten bu yana faal olan tek muhafız birliği olarak öne çıkıyor.

Mevcudiyeti daha önce 110 olan, 2019’da asker sayısı 135‘e yükseltilen ve aynı zamanda Dünyanın en küçük ordusu olarak da bilinen İsviçreli Muhafızlar’da görev almanın, bazı olmazsa olmaz şartları bulunuyor.

Buna göre; Katolik ve İsviçre vatandaşı olan, askerlik hizmetini yapmış, üniversite mezunu, 19-30yaşlarında, en az 174 santimetre boyunda bekar erkekler, gönüllü olarak İsviçreli Muhafızlara katılabilmek için başvurabiliyor. Başvuranlar, yazılı sınavın yanı sıra çok sıkı ve yoğun mülakatlar ile psikolojik testleri geçtiği takdirde birliğe kabul ediliyor.

Birliğe kabul edilenler, 2 aylık yoğun bir eğitimden geçirildikten sonra yemin ederek, toplamda 2 yılı tamamlayacak şekilde İsviçreli Muhafız olarak görev yapmaya başlıyor. 1981 yılında dönemin Papası 2. Jean Paul’e suikast girişiminin ardından eğitim programları güncellenen İsviçreli Muhafızlar, o tarihten bu yana yemin etmeden önce törenlerdeki sembolik rollerin dışında muharebe teknikleri ve terörle mücadele alanında da gelişmiş eğitimlerden geçiriliyor.

İsviçre-Vatikan arasındaki bazı anlaşmalar çerçevesinde bazı giderleri ve eğitimleri İsviçre tarafından sağlanan İsviçreli Muhafızlar, Papa’yı korumak için modern silah ve tabancalarla eğitimler de yapıyor. Muhafızlar, bu eğitimleri İsviçre’de alıyor.

23 yeni asker 6 Mayıs’ta yemin edecek

İsviçreli Muhafızlara bu yıl katılacak 23 asker, bu en eski birlik için önemli bir tarih olan 6 Mayıs’ta yemin ederek göreve başlayacak. Alman ve İspanyol birliklerin 6 Mayıs 1527‘de Papa 7. Klement üzerinde baskı kurmak için Roma’yı yağmalaması sırasında, İsviçreli Muhafızların Papa’yı kurtarması nedeniyle birliğe katılacak yeni askerler bu tarihte yemin ederek görevlerine başlıyor.

Yemin töreni öncesinde İsviçreli Muhafızlar, kışlalarının kapılarını, gazetecilere açtı. İsviçreli Muhafızlar, büyük gün öncesinde Rönesans tarzı denilen ve 1914’te İsviçreli Albay Jules Repond‘un yeniden tasarladığı, kendilerine has; sarı, mavi, kırmızı renkli üniformaları, zırhları, miğferleri ve mızraklarıyla merasim yürüyüşünün provasını ve son hazırlıklarını kışlalarının avlularında yaptı.

İsviçreli Muhafızlar, prova öncesi üniforma ve zırhlarını kuşanırken birbirlerine yardım etti. İsviçreli Muhafızların Sözcüsü Ellia Cinotti, Papa’nın korunmasında Vatikan’da en yetkili organ olduklarını, bu nedenle de Katoliklerin ruhani liderinin hep en yakınındaki isimlerin kendileri olduğunu söyledi.

Papa Franciscus‘un insanlara açık olduğunu ve onlara hep yakın olmak istediğini belirten Cinotti, bu durumun kendileri için ilk başlarda zor olduğunu ama artık çok çabuk gelişen ani durumlara adapte olabildiklerini anlattı.

Cinotti, askerlerin ateşli silah eğitimi kapsamında, iki haftalığına İsviçre Ordusu’yla mutabakat çerçevesinde eğitime gönderildiklerini ifade etti. Ellia Cinotti, aslen Arjantinli olan Papa Franciscus’un televizyon izlemediğini ancak Arjantin’in dünya şampiyonu olduğu haberi verildiğinde mutlu olduğunu aktardı. Sözcü Cinotti, birliğe kadın muhafız alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, buna karar verecek kişinin Papa olduğu yanıtını verdi.Kaynak: AA

https://gazeteoksijen.com/dunya/dunyanin-en-eski-ve-en-kucuk-muhafiz-birligi-isvicreli-muhafizlar-177684