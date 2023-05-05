Yeşil Sol Parti adayları, Hristiyan cemaatlerle bir araya geldi

Yeşil Sol Parti Hatay adayları ve HDP milletvekili Garo Paylan, Hatay’da Hristiyan cemaatleri ile bir araya gelerek, destek istedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Hatay’da Hristiyan cemaatleri ile bir araya geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, Yeşil Sol Parti adayları Kerem Nalbant ve Yusuf Kimyon, Samandağ ilçesindeki St. İlyas Ortadoks Kilisesi’ni ziyaret etti. Paylan, Hristiyan cemaatlerinden destek istedi.



Paylan ve beraberindekiler ardından İskenderun’a geçerek, Aziz Georgias Kilisesi’ni ziyaret etti.

Paylan, “Garo Paylan neyse Kerem Nalbant da o dur. Paylan, Nalbant’tır” dedi.

Fotoğraf: MA

https://www.evrensel.net/haber/489285/yesil-sol-parti-adaylari-hristiyan-cemaatlerle-bir-araya-geldi