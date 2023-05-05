Mustafa Şentop- Alen Simonyan görüşmesinden detaylar

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi için Ankara’da bulunan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Görüşmede hava sahası krizi de gündeme geldi.

Görüşmede Simonyan, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini yapıcı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti ve normalleşme süreci çerçevesinde belirli kazanımların kaydedildiğini söyledi.



Şentop da ülkesinin KEİPA başkanlığı çerçevesinde tüm üye devletler nezdinde tarafsız olmaya çalıştığını vurguladı.



Türkiye hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatılmasına değinen Simonyan, toplantının sorunun çözümüne katkı sağlamasını umduğunu ifade etti. Mustafa Şentop yanıt olarak, Erivan’da “Nemesis” anıtının açılmasının kendileri için hassas ve acı verici bir konu olduğunu, yasağın, anıtın açılışına bir tepki olduğunu söyledi.



Alen Simonyan, Ermenistan-Türkiye kara sınırının ilk aşamada üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport taşıyanlara açılmasına özel önem verdiklerini kaydetti. Simonyan zirveye katılmak için diplomatik pasaportla kara sınırını geçemediği için üzgün olduğunu da ifade etti.



Simonyan, “Ermenistan ve Türkiye’nin bazı konulardaki tutum farklılıklarına rağmen, bu toplantının Ermeni-Türk parlamento diyaloğunun kurulması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli temellerin oluşturulmasına yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.



Mustafa Şentop’a göre de Türkiye, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme arayışında. Şentop Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının muhtemel bir erken bir çözümünün sadece çatışan taraflar için değil, tüm bölge için faydalı olduğuna inandığını söyledi.



Alen Simonyan da, Ermenistan tarafının barış gündemi ile hareket ettiğini ve bu yoldan sapmayacağını kaydetti. Simonyan Ermenistan’ın komşularına karşı herhangi bir toprak iddiası bulunmadığını belirterek, amaçlarının bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi olduğunu ifade etti.



Simonyan Bakü’nün yaklaşımlarının ise yapıcı olmadığını vurguladı. Görüşmede Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin iadesi ve savaş sonrası durum da ele alındı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28563/mustafa-sentop-alen-simonyan-gorusmesinden-detaylar